https://arabic.sputniknews.com/20211217/جنوب-أفريقيا-تقدم-أكثر-من-مليوني-جرعة-من-لقاح-جونسون-إلى-أفقر-بلدان-أفريقيا-1054260912.html

جنوب أفريقيا تقدم أكثر من مليوني جرعة من لقاح "جونسون" إلى أفقر بلدان أفريقيا

جنوب أفريقيا تقدم أكثر من مليوني جرعة من لقاح "جونسون" إلى أفقر بلدان أفريقيا

أفادت الإدارة الرئاسية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بأن بلادها وقعت عقدا مع الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات (آفات)، توفر من خلاله شركة "جونسون آند جونسون"... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T09:47+0000

2021-12-17T09:47+0000

2021-12-17T09:47+0000

منظمة الصحة العالمية

عالم

جنوب أفريقيا

فيروس كورونا

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موسكو - سبوتنيك. وأصدرت الإدارة الرئاسية في جنوب أفريقيا بيانا أكدت من خلاله توقيعها بمساعدة صندوق النهضة الأفريقي، عقدا مع الصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات "آفات" يقضي بتقديم 2030400 جرعة من لقاحات "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية.وأعلن سترايف ماسييوا، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، أن هذه المساعدة السخية من شعب جنوب أفريقيا سيتم توزيعها مباشرة على أفقر البلدان في أفريقيا في أسرع وقت ممكن.وأضاف قائلا:"لقد استلمت (آفات) بالفعل أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها الرئيس (جنوب أفريقيا سيريل) رامافوزا، والدول الأكثر ثراء في العالم مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".سبق واشترت (آفات) بالفعل 500 مليون لقاح بشكل مباشر، يتم إنتاج معظمها في جنوب أفريقيا.ومن جهته، أشار الرئيس رامافوزا إلى أن "الطريقة الوحيدة لتجنب انتشار فيروس كورونا وحماية الاقتصادات والشعوب في قارتنا، هي تطعيم الكتلة الحرجة من سكان أفريقيا بلقاحات آمنة وفعالة".وفي السياق نفسه، تدعو منظمة الصحة العالمية، بشكل متكرر، لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات عبر دول العالم، في وقت قالت المنظمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه البلدان المنخفضة استخدمت الدخل نسبة 0.4% من الاختبارات التشخيصية، ونسبة 0.5% من اللقاحات، حتى الآن، التي أُعطيت على نطاق العالم فقط، على الرغم من أن هذه البلدان تضم 9% من سكان العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/منظمة-الصحة-العالمية-تعدل-توصياتها-بشأن-لقاح-جونسون-آند-جونسون-1053786401.html

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منظمة الصحة العالمية, عالم, جنوب أفريقيا, فيروس كورونا