تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/سيول-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-في-جسورها-للكشف-عمن-لديه-ميول-للانتحار-1054279446.html
سيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
سيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
لجأت كوريا الجنوية إلى تقنية "الذكاء الاصطناعي" كطريقة جديدة لمنع حالات الانتحار.‏ 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:34+0000
2021-12-17T17:34+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103872/65/1038726546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cc6bf47abd8b2aef0711cc2939b37476.jpg
ويتضمن نظام سيول الجديد شبكة من كاميرات الفيديو المبرمجة لاكتشاف السلوك المعتاد لأولئك الذين قد يفكرون في محاولة الانتحار، وفقا صحيفة "كوريا تايمز".ومن خلال التعلم الآلي، تركز هذه الكاميرات على الأشخاص الباقين لفترة طويلة على الجسر، بينما تؤكد النتائج التي توصلوا إليها تسجيلات المراقبة الأخرى من المنطقة.وفي حال تأكد النظام من رغبة أحد الأشخاص في الانتحار، سيقوم بإرسال إشارات إلى فرق الإنقاذ المتمركزة بالقرب من الجسور، لكي ينشروا قوارب الإنقاذ والأفراد سريعا، إما لمحاولة إيقاف محاولة الشخص من قتل نفسه، أو لإنقاذه بعد المحاولة.وتم تطوير التكنولوجيا على مدار العام ونصف العام الماضيين من قبل مقر سيول متروبوليتان للحرائق والكوارث، بالتعاون مع معهد سيول للتكنولوجيا.وقال متحدث باسم مركز سيول للحرائق والكوارث في تصريحات لصحيفة "كوريا تايمز" إن "أهم شيء في إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الانتحار هو أنه يجب إيقافهم قبل أن يكونوا في الماء، وبمجرد حدوث ذلك، ينخفض ​​معدل البقاء على قيد الحياة إلى أقل من 50 بالمئة".وأفاد موقع الأخبار المحلي الكوري "كوريا بيزواير" أن الكاميرات مرتبطة بمركز تحكم يعمل به مسؤولون على مدار الساعة.ومن المعروف أن الجسور في العاصمة الكورية الجنوبية على طول نهر هان تعتبر من النقاط الساخنة للانتحار هناك، إذ يحاول ما يقرب من 500 شخص الانتحار كل عام،وأشارت صحيفة "كوريا تايمز" إلى أن الجسور المعروفة بأنها نقاط ساخنة لمحاولات الانتحار لديها تدابير مختلفة لمنع الانتحار، منها مستشعر ضغط على جسر مابو، يكتشف الشخص الذي يمسك بالدرابزين بقوة أكبر من المعتاد، وأجهزة استشعار على جسر سيوجانغ تنبه رجال الإنقاذ إلى الجثث التي تقع أسفله، بالإضافة إلى سياج أمان على جسر مابو بطول 8 أقدام مع حواجز حماية، لجعل من الصعب على الناس القفز فوق جوانبه.وسجلت كوريا الجنوبية باستمرار أعلى معدل انتحار بين الدول المتقدمة، وفي العام الماضي 2020، سجلت 25.7 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/-أمريكية-تدخل-نهر-نياجارا-بسيارتها-والتحقيقات-تتحدث-عن-انتحار-متعمد-فيديو-1053798257.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103872/65/1038726546_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_785d71dd66eb3c3c611b02998f517a84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

سيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار

17:34 GMT 17.12.2021
© Photo / CC مرهق يقدم على الانتحار
مرهق يقدم على الانتحار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
مرهق يقدم على الانتحار
© Photo / CC
تابعنا عبر
لجأت كوريا الجنوية إلى تقنية "الذكاء الاصطناعي" كطريقة جديدة لمنع حالات الانتحار.‏
ويتضمن نظام سيول الجديد شبكة من كاميرات الفيديو المبرمجة لاكتشاف السلوك المعتاد لأولئك الذين قد يفكرون في محاولة الانتحار، وفقا صحيفة "كوريا تايمز".
ومن خلال التعلم الآلي، تركز هذه الكاميرات على الأشخاص الباقين لفترة طويلة على الجسر، بينما تؤكد النتائج التي توصلوا إليها تسجيلات المراقبة الأخرى من المنطقة.
شلالات نياجرا، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
أمريكية تدخل نهر نياجارا بسيارتها والتحقيقات تتحدث عن انتحار متعمد... فيديو
11 ديسمبر, 06:54 GMT
وفي حال تأكد النظام من رغبة أحد الأشخاص في الانتحار، سيقوم بإرسال إشارات إلى فرق الإنقاذ المتمركزة بالقرب من الجسور، لكي ينشروا قوارب الإنقاذ والأفراد سريعا، إما لمحاولة إيقاف محاولة الشخص من قتل نفسه، أو لإنقاذه بعد المحاولة.
وتم تطوير التكنولوجيا على مدار العام ونصف العام الماضيين من قبل مقر سيول متروبوليتان للحرائق والكوارث، بالتعاون مع معهد سيول للتكنولوجيا.
وقال متحدث باسم مركز سيول للحرائق والكوارث في تصريحات لصحيفة "كوريا تايمز" إن "أهم شيء في إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الانتحار هو أنه يجب إيقافهم قبل أن يكونوا في الماء، وبمجرد حدوث ذلك، ينخفض ​​معدل البقاء على قيد الحياة إلى أقل من 50 بالمئة".
وتابع مضيفا: "نحن نراقب 572 من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في مركز التحكم، لذلك ليس من السهل على حفنة من العمال التقاط كل شيء، ولكن الآن يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد لقطات لشخص يظهر سلوكا مشبوها، ويطلق إنذارا حتى تتمكن فرق الإنقاذ من الاستجابة بشكل أسرع".
وأفاد موقع الأخبار المحلي الكوري "كوريا بيزواير" أن الكاميرات مرتبطة بمركز تحكم يعمل به مسؤولون على مدار الساعة.
ومن المعروف أن الجسور في العاصمة الكورية الجنوبية على طول نهر هان تعتبر من النقاط الساخنة للانتحار هناك، إذ يحاول ما يقرب من 500 شخص الانتحار كل عام،
وأشارت صحيفة "كوريا تايمز" إلى أن الجسور المعروفة بأنها نقاط ساخنة لمحاولات الانتحار لديها تدابير مختلفة لمنع الانتحار، منها مستشعر ضغط على جسر مابو، يكتشف الشخص الذي يمسك بالدرابزين بقوة أكبر من المعتاد، وأجهزة استشعار على جسر سيوجانغ تنبه رجال الإنقاذ إلى الجثث التي تقع أسفله، بالإضافة إلى سياج أمان على جسر مابو بطول 8 أقدام مع حواجز حماية، لجعل من الصعب على الناس القفز فوق جوانبه.
وسجلت كوريا الجنوبية باستمرار أعلى معدل انتحار بين الدول المتقدمة، وفي العام الماضي 2020، سجلت 25.7 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:09 GMTتيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا
17:59 GMTوفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
17:56 GMTبرج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
17:54 GMTاكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
17:42 GMTواشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية
17:39 GMTعضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
17:34 GMTسيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
17:16 GMTلؤلؤة الشتاء... فوائد مذهلة للبازلاء الخضراء
17:10 GMTمسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
17:04 GMTالعراق يصدر بيانا بشأن كتاب "يخالف القوانين النافذة والعقائد وبناء علاقات حسن جوار"
17:02 GMTواشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم
16:42 GMTالكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
16:41 GMTبطولات عالمية في مهب الرياح بسبب أوميكرون.. على رأسها كأس الأمم الأفريقية
16:39 GMTآبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
16:38 GMTمواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه
16:37 GMTلن أسكت... مقتدى الصدر يتحدث في بيان شديد اللهجة عن الفساد في النجف
16:13 GMTترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا
16:10 GMTالجيش الأمريكي يكثف من محاولاته اختراق حواجز الجيش السوري شرقي البلاد
16:06 GMTالمنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو
16:03 GMT3 دول أوروبية تدعو إيران إلى تسريع الخطى في المحادثات