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https://arabic.sputniknews.com/20211217/كوخافي-في-موقع-هجوم-قتل-فيه-مستوطن-لن-نتوقف-حتى-نقبض-على-الإرهابيين-فيديو-1054276581.html
كوخافي في موقع هجوم قتل فيه مستوطن: لن نتوقف حتى نقبض على الإرهابيين... فيديو
كوخافي في موقع هجوم قتل فيه مستوطن: لن نتوقف حتى نقبض على الإرهابيين... فيديو
تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار موقع الهجوم الذي وقع الليلة الماضية شمال الضفة الغربية وأسفر عن مقتل... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T15:46+0000
2021-12-17T15:46+0000
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
بيني غانتس
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وأمس الخميس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان (25 عاما)، وإصابة إثنين آخرين في إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب بؤرة حومش الاستيطانية شمالي الضفة، دون أن تتمكن السلطات الأمنية الإسرائيلية من القبض على المنفذين.وقال كوخافي: "أبعث بأحر التعازي لأسرة ديمينتمان وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وتابع: "إلى جانب الجهود الاستخباراتية، قمنا أيضا بتعزيز القوات المقاتلة وسنواصل العمل وتوسيع الأنشطة العملياتية حسب الحاجة. لن نتوقف حتى نقبض على الارهابيين".وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تقييما للوضع حول الهجوم، بمشاركة كوخافي ورئيس الشاباك وقائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس.وقال غانتس إنه "يجب بذل كل جهد وتصميم عملياتي للوصول إلى الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم الإجرامي".
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الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, بيني غانتس

كوخافي في موقع هجوم قتل فيه مستوطن: لن نتوقف حتى نقبض على الإرهابيين... فيديو

15:46 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Oded Balilty
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تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار موقع الهجوم الذي وقع الليلة الماضية شمال الضفة الغربية وأسفر عن مقتل مستوطن.
وأمس الخميس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل المستوطن الإسرائيلي يهودا ديمينتمان (25 عاما)، وإصابة إثنين آخرين في إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب بؤرة حومش الاستيطانية شمالي الضفة، دون أن تتمكن السلطات الأمنية الإسرائيلية من القبض على المنفذين.
وقال كوخافي: "أبعث بأحر التعازي لأسرة ديمينتمان وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية.
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي من موقع الهجوم: "يواصل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم".
وتابع: "إلى جانب الجهود الاستخباراتية، قمنا أيضا بتعزيز القوات المقاتلة وسنواصل العمل وتوسيع الأنشطة العملياتية حسب الحاجة. لن نتوقف حتى نقبض على الارهابيين".
وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تقييما للوضع حول الهجوم، بمشاركة كوخافي ورئيس الشاباك وقائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس.
وقال غانتس إنه "يجب بذل كل جهد وتصميم عملياتي للوصول إلى الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم الإجرامي".
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