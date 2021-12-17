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ماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
ماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون زيارة مرتقبة إلى مالي، بسبب تدهور الوضع الصحي في فرنسا بسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T22:17+0000
2021-12-17T22:17+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال مكتب ماكرون، اليوم الجمعة إنه ألغى زيارة كان سيقوم بها إلى مالي يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول لزيارة القوات الفرنسية.ومع سيطرة فرنسا على الموجة الخامسة من كوفيد-19، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس عن بدء حملة جديدة اليوم الجمعة لتطعيم الناس.وقال جان كاستكس إنه سيتعين على الناس إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.وألغى كاستكس أيضا رحلة كانت مقررة لزيارة القوات الفرنسية المتمركزة في الأردن، يومي 31 ديسمبر/كانون الأول وأول يناير/كانون الثاني.
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

ماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا

22:17 GMT 17.12.2021
© LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه رئيس وزرائه جان كاستكس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلفه رئيس وزرائه جان كاستكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© LUDOVIC MARIN
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ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون زيارة مرتقبة إلى مالي، بسبب تدهور الوضع الصحي في فرنسا بسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وقال مكتب ماكرون، اليوم الجمعة إنه ألغى زيارة كان سيقوم بها إلى مالي يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول لزيارة القوات الفرنسية.
وأضاف مكتب ماكرون، "تم اتخاذ هذا القرار من أجل أن يكون هناك تناسق بين الإجراءات الوطنية والأجندة الدولية للرئيس"، وفقا لرويترز.
ومع سيطرة فرنسا على الموجة الخامسة من كوفيد-19، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس عن بدء حملة جديدة اليوم الجمعة لتطعيم الناس.
وقال جان كاستكس إنه سيتعين على الناس إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.
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وألغى كاستكس أيضا رحلة كانت مقررة لزيارة القوات الفرنسية المتمركزة في الأردن، يومي 31 ديسمبر/كانون الأول وأول يناير/كانون الثاني.
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