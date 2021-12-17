تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211217/ماكرون-ورئيس-وزرائه-يلغيان-رحلتهما-إلى-مالي-والأردن-بسبب-تفشي-أوميكرون-المريع-في-فرنسا-1054285577.html
ماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
ماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون زيارة مرتقبة إلى مالي، بسبب تدهور الوضع الصحي في فرنسا بسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T22:17+0000
2021-12-17T22:17+0000
2021-12-17T22:17+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054285552_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ac15bde11c6bd960fe897d3e58e7286f.jpg
وقال مكتب ماكرون، اليوم الجمعة إنه ألغى زيارة كان سيقوم بها إلى مالي يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول لزيارة القوات الفرنسية.ومع سيطرة فرنسا على الموجة الخامسة من كوفيد-19، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس عن بدء حملة جديدة اليوم الجمعة لتطعيم الناس.وقال جان كاستكس إنه سيتعين على الناس إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.وألغى كاستكس أيضا رحلة كانت مقررة لزيارة القوات الفرنسية المتمركزة في الأردن، يومي 31 ديسمبر/كانون الأول وأول يناير/كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/مصر-تعلن-تسجيل-أول-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1054285219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1054285552_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b20a42af0b11ba971ad8d4919679eb9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
ماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون زيارة مرتقبة إلى مالي، بسبب تدهور الوضع الصحي في فرنسا بسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وقال مكتب ماكرون، اليوم الجمعة إنه
ألغى زيارة كان سيقوم بها إلى مالي
يومي 20 و21 ديسمبر/كانون الأول لزيارة القوات الفرنسية.
وأضاف مكتب ماكرون، "تم اتخاذ هذا القرار من أجل أن يكون هناك تناسق بين الإجراءات الوطنية والأجندة الدولية للرئيس"، وفقا لرويترز.
ومع سيطرة فرنسا على الموجة الخامسة من كوفيد-19، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس عن بدء حملة جديدة اليوم الجمعة لتطعيم الناس.
وقال جان كاستكس إنه سيتعين على الناس إظهار
دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن
.
وألغى كاستكس أيضا رحلة كانت مقررة لزيارة القوات الفرنسية المتمركزة في الأردن، يومي 31 ديسمبر/كانون الأول وأول يناير/كانون الثاني.