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https://arabic.sputniknews.com/20211217/مصر-تعلن-تسجيل-أول-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1054285219.html
مصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون
مصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T21:38+0000
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وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.وكشفت الوزارة أن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.وأوضحت الوزارة أنه لم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.وبالنسبة لعدد الإصابات التي تم اكتشافها محليا بكوفيد-19، قالت الوزارة إنها رصدت 910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا من بينها 43 حالة وفاة.وبذلك يصل إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم إلى (373509) من ضمنهم (310749) حالة تم شفاؤها، و(21277) حالة وفاة.
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آخر أخبار كورونا في روسيا, سلالة كورونا الجديدة, مصر
مصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون 21:38 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 22:00 GMT 17.12.2021)
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن
رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون
في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.
وأكدت الوزارة أن
حالات أوميكرون الثلاثة
كانت ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.
وكشفت الوزارة أن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي.
وأوضحت الوزارة أنه لم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.
وبالنسبة لعدد الإصابات التي تم اكتشافها محليا بكوفيد-19، قالت الوزارة إنها رصدت 910 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا من بينها 43 حالة وفاة.
وبذلك يصل إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم إلى (373509) من ضمنهم (310749) حالة تم شفاؤها، و(21277) حالة وفاة.