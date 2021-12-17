https://arabic.sputniknews.com/20211217/واشنطن-تتوعد-بـ-عواقب-وخيمة-إذا-لم-تنجح-الدبلوماسية-في-حل-المشكلة-الأوكرانية-1054279130.html

واشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية

واشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية

أعلن متحدث رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا لم تنجح الدبلوماسية في التعامل مع... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T17:42+0000

2021-12-17T17:42+0000

2021-12-17T17:42+0000

العالم

أمريكا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث: "ما زلنا ندعم الدبلوماسية كطريقة لتهدئة الموقف، ولكن إذا فشلت الدبلوماسية... ، إذا كان هناك مزيد من العدوان، فستكون هناك عواقب وخيمة مرتفعة الثمن".وقال المتحدث ردا على سؤال عن إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافة لأوكرانيا: "نجري حوارا مكثفا مع أوكرانيا على جميع المستويات، بما في ذلك، بشأن ما تحتاجه".وأشار المتحدث إلى أن بلاده قدمت هذا العام مساعدة إلى كييف بلغت قيمتها أكثر من 450 مليون دولار، وأكد أن الحوار في هذا المجال مستمر.وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت أمس، إن وسائل الإعلام الغربية تشيع فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، وهي مجرد أخبار كاذبة يتم خلقها بطريقة مدروسة.يذكر أن روسيا كانت قد نفت عدة مرات اتهامات مشابهة أطلقها الغرب، تضمنت ارتكاب "أعمال عدائية"، حيث أكدت روسيا أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وترى أن هذه الاتهامات كذريعة تستخدم لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/زاخاروفا-فكرة-مهاجمة-روسيا-لأوكرانيا-ما-هي-إلا-حملة-تضليل-ينسجها-الغرب-1054243112.html

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