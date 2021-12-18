https://arabic.sputniknews.com/20211218/آبي-أحمد-يشيد-بأردوغان-لحفاظه-على-منصة-تواصل-تعزيز-التعاون-بين-تركيا-وأفريقيا-1054308777.html

آبي أحمد يشيد بأردوغان لحفاظه على منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا

آبي أحمد يشيد بأردوغان لحفاظه على منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لدعمه ‏منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T14:56+0000

2021-12-18T14:56+0000

2021-12-18T14:56+0000

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وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إنني أثني على الرئيس أردوغان للحفاظ على منصة تستمر في دفع وتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين تركيا والدول الأفريقية".وأضاف خلال مشاركته في قمة الشراكة التركية الأفريقة الثالثة أن "هذه القمة آلية مهمة للتعاون التنموي".وحضر رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى مدينة اسطنبول التركية، أمس الجمعة، للمشاركة في قمة الشراكة التركية الأفريقية الثالثة.من ناحيته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، رضوان حسين، إن "المشاركة البناءة المتزايدة لتركيا في أفريقيا منذ بدء الشراكة التركية الأفريقية تقوم على المنفعة المتبادلة والثقة والاحترام".كما أعرب حسين عن تقديره للدور النشط لتركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية، والتي من شأنها أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا، وفقا لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبدى خلال كلمته في قمة الشراكة التركية الأفريقية، اليوم السبت، تفهمه لما تعانيه القارة الأفريقية، مؤكدا أن بلاده لم تدر ظهرها أبدا لأفريقيا.وقال: "تركيا لم تدِر ظهرها لأفريقيا وشعوب القارة أبدا، ونعلم جيدا التحديات الأمنية التي يواجهها أشقاؤنا الأفارقة".ولم يخف الرئيس التركي رغبة بلاده في ما أسماه "الربح" من القارة الأفريقية، قائلا: "نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل".

https://arabic.sputniknews.com/20211217/أردوغان-وآبي-أحمد-يناقشان-مكافحة-الإرهاب-والمخدرات-في-اسطنبول-صور-1054274534.html

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