الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية عمرها 65 عاما بتهمة طعن مستوطن

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة الحدود الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن ضباطها اعتقلوا فلسطينية تبلغ من العمر 65 عاما بعد أن طعنت المستوطن البالغ من العمر 38 عاما، في وسط مدينة الخليل، وأضافت الشرطة إن عناصرها تمكنوا من احتجاز المرأة دون إطلاق أعيرة نارية واقتادوها للاستجواب.ولم يصدر تعليق من الجانب الفلسطيني فورا بعد الحادث الذي يأتي خلال نهاية أسبوع تشهد أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية.يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والتي خلفت إصابة فلسطينيين اثنين بجروح متوسطة.وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت، أمس الجمعة، بإصابة 154 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قرى وبلدات مدينة نابلس.جاء ذلك بعدما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.من جانبه، صرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 154 إصابة خلال مواجهات في مناطق بيتا، بيت دجن، كفر قدوم وبرقة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امرأة فلسطينية، اليوم السبت، بتهمة طعن مستوطن يهودي ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة الحدود الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن ضباطها اعتقلوا فلسطينية تبلغ من العمر 65 عاما بعد أن طعنت المستوطن البالغ من العمر 38 عاما، في وسط مدينة الخليل، وأضافت الشرطة إن عناصرها تمكنوا من احتجاز المرأة دون إطلاق أعيرة نارية واقتادوها للاستجواب.
ولم يصدر تعليق من الجانب الفلسطيني فورا بعد الحادث الذي يأتي خلال نهاية أسبوع تشهد أعمال عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية.
يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين يوم الجمعة والتي خلفت إصابة فلسطينيين اثنين بجروح متوسطة.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفادت، أمس الجمعة، بإصابة 154 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قرى وبلدات مدينة نابلس.
جاء ذلك بعدما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
من جانبه، صرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 154 إصابة خلال مواجهات في مناطق بيتا، بيت دجن، كفر قدوم وبرقة.