تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/الطاقة-الذرية-الإيرانية-ترد-على-تصريحات-غروسي-حول-اختفاء-تسجيل-إحدى-الكاميرات-في-موقع-كرج-1054292269.html
الطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
الطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:23+0000
2021-12-18T09:23+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
ونقلت وكالة نور نيوز الإيرانية، عن مسؤول مطلع في منظمة الطاقة الإيرانية، قوله إن "وحدة تخزين البيانات التي ذكرها مدير عام الوكالة قد دمرت في العملية التخريبية، وإنه من واجب الوكالة أن ترد لماذا لا تستخدم كل طاقاتها لمنع وقوع مثل هذه العمليات التخريبية".وأكد المسؤول، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها مسؤوليات الحماية تجاه أعضاء الوكالة"، متسائلا: لماذا لم تمنع تهديد المنشآت النووية الإيرانية ولم تتخذ خطوة مؤثرة في هذا السياق؟".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أبدى أمس الجمعة، استغرابه الشديد لضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني.وأضاف "لدينا شكوك بشأن الأمر، ولهذا نسأل أين هو؟ (التسجيل). آمل أن يقدموا تفسيرا لأن من الغريب جدا أن يختفي".وفقدت التسجيلات بعد هجوم تخريبي على ما يبدو وقع في يونيو/ حزيران. وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم.وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة. وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

الطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج

09:23 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / Majid Asgaripour
تابعنا عبر
ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي.
ونقلت وكالة نور نيوز الإيرانية، عن مسؤول مطلع في منظمة الطاقة الإيرانية، قوله إن "وحدة تخزين البيانات التي ذكرها مدير عام الوكالة قد دمرت في العملية التخريبية، وإنه من واجب الوكالة أن ترد لماذا لا تستخدم كل طاقاتها لمنع وقوع مثل هذه العمليات التخريبية".
وأكد المسؤول، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها مسؤوليات الحماية تجاه أعضاء الوكالة"، متسائلا: لماذا لم تمنع تهديد المنشآت النووية الإيرانية ولم تتخذ خطوة مؤثرة في هذا السياق؟".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أبدى أمس الجمعة، استغرابه الشديد لضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن مصداقية اختفاء تسجيل الكاميرا من منشاة كرج لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي "هذا شيء غريب جدا"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف "لدينا شكوك بشأن الأمر، ولهذا نسأل أين هو؟ (التسجيل). آمل أن يقدموا تفسيرا لأن من الغريب جدا أن يختفي".
وفقدت التسجيلات بعد هجوم تخريبي على ما يبدو وقع في يونيو/ حزيران. وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم.
وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن البيانات المخزنة على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة. وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:37 GMTأردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو
09:36 GMTمحمد بن راشد لأمير قطر: تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب
09:33 GMTمفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
09:31 GMTإيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
09:30 GMTخبير تغذية يكشف خطر الشاي على العظام
09:23 GMTالطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
09:20 GMTبعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
09:20 GMTالصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
09:16 GMTمبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
09:16 GMTالسعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
09:14 GMTأردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
09:13 GMTتقرير يكشف عن "رواتب خيالية" للبعثات الدبلوماسية اللبنانية رغم الأزمة الخانقة
09:12 GMTأول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
09:06 GMTالبيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
09:01 GMTأمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
08:56 GMTسوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
08:43 GMTفيسبوك تحذر من شركات تجسس إسرائيلية استهدفت 100 دولة
08:39 GMTالملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
08:33 GMTإثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية
08:13 GMTالخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا