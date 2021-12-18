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https://arabic.sputniknews.com/20211218/بعد-فشل-لقاحها-للأطفال-توقعات-صادمة-من-فايزر-بشأن-استمرار-جائحة-كورونا-1054287212.html
بعد فشل لقاحها للأطفال.. توقعات صادمة من فايزر بشأن استمرار جائحة كورونا
بعد فشل لقاحها للأطفال.. توقعات صادمة من فايزر بشأن استمرار جائحة كورونا
كشفت شركة فايزر، أمس الجمعة، عن تنبؤات صادمة بشأن استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T04:45+0000
2021-12-18T04:46+0000
فيروس كورونا
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وقالت الشركة فايزر، أن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024، وأن المرض المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم خلال نفس العام.وأكد ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر في بيان إلى المستثمرين، أن الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.وأضاف أن دولا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية.وقال دولستن، "متى وكيف يحدث هذا بالضبط، الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة".وطورت فايزر لقاحها لكوفيد-19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حاليا، أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج أربعة مليارات جرعة في العام المقبل.ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى باكسلوفيد أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية، وفقا لرويترز.وقدرت ثلاثة تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقا لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس. من ريفنيتيف.وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنتوني فاوتشي نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/خبراء-الصحة-في-هولندا-يوصون-بإغلاق-صارم-بسبب-أوميكرون-1054286911.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

بعد فشل لقاحها للأطفال.. توقعات صادمة من فايزر بشأن استمرار جائحة كورونا

04:45 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 04:46 GMT 18.12.2021)
© REUTERS / Dado Ruvicلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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كشفت شركة فايزر، أمس الجمعة، عن تنبؤات صادمة بشأن استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم.
وقالت الشركة فايزر، أن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024، وأن المرض المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم خلال نفس العام.
وأكد ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر في بيان إلى المستثمرين، أن الشركة تتوقع أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.
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وأضاف أن دولا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية.
وقال دولستن، "متى وكيف يحدث هذا بالضبط، الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة".
وقالت شركة فايز أيضا، إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها.
وطورت فايزر لقاحها لكوفيد-19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حاليا، أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج أربعة مليارات جرعة في العام المقبل.
ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى باكسلوفيد أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية، وفقا لرويترز.
وقدرت ثلاثة تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقا لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس. من ريفنيتيف.
وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنتوني فاوتشي نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.
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