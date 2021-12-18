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https://arabic.sputniknews.com/20211218/خبراء-الصحة-في-هولندا-يوصون-بإغلاق-صارم-بسبب-أوميكرون-1054286911.html
خبراء الصحة في هولندا يوصون بإغلاق صارم بسبب أوميكرون
خبراء الصحة في هولندا يوصون بإغلاق صارم بسبب أوميكرون
أوصى خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة الهولندية، أمس الجمعة بـ "إغلاق صارم" للبلاد في ظل تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T03:24+0000
2021-12-18T03:24+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير/كانون الثاني، وقبيل اجتماع مرتقب للخبراء مع الحكومة الهولندية.ونقلت محطة آر.تي.إل نيوز وصحيفة إن.آر.سي هاندلسبلاد عن مصادر داخل لجنة الخبراء، والتي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارا، بأنها نصحت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.وقال وزير الصحة هوجو دي جونج لصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من يوم الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لأوميكرون، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا، وفقا لرويترز.ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة يوم السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة.وكانت الحكومة قد أمرت يوم الثلاثاء باستمرار الإغلاق من بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، والمفروض منذ أواخر/نوفمبر تشرين الثاني، إلى 14 يناير/كانون الثاني.وإلى جانب ذلك، صدرت أوامر بأن يبدأ إعلاق المدارس الابتدائية في عطلة الشتاء مبكرا، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.وقال روته في ذلك الوقت إن أوميكرون قد تكون السلالة المهيمنة من فيروس كورونا في هولندا بحلول يناير/كانون الثاني.
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

خبراء الصحة في هولندا يوصون بإغلاق صارم بسبب أوميكرون

03:24 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - أمستردام، هولندا 14 أكتوبر 2020
رسم غرافيتي توضيحي للوضع الوبائي في العالم ، فيروس كورونا - أمستردام، هولندا 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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أوصى خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة الهولندية، أمس الجمعة بـ "إغلاق صارم" للبلاد في ظل تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير/كانون الثاني، وقبيل اجتماع مرتقب للخبراء مع الحكومة الهولندية.
ونقلت محطة آر.تي.إل نيوز وصحيفة إن.آر.سي هاندلسبلاد عن مصادر داخل لجنة الخبراء، والتي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارا، بأنها نصحت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.
وقال وزير الصحة هوجو دي جونج لصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من يوم الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لأوميكرون، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا، وفقا لرويترز.

لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، مضيفا أن الحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة.

هوجو دي جونج
وزير الصحة الهولندي
ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة يوم السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة.
وكانت الحكومة قد أمرت يوم الثلاثاء باستمرار الإغلاق من بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، والمفروض منذ أواخر/نوفمبر تشرين الثاني، إلى 14 يناير/كانون الثاني.
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وإلى جانب ذلك، صدرت أوامر بأن يبدأ إعلاق المدارس الابتدائية في عطلة الشتاء مبكرا، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.
وقال روته في ذلك الوقت إن أوميكرون قد تكون السلالة المهيمنة من فيروس كورونا في هولندا بحلول يناير/كانون الثاني.
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