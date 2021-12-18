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جنرال إسرائيلي سابق يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على بلاده في حال دخولها حرب مقبلة
جنرال إسرائيلي سابق يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على بلاده في حال دخولها حرب مقبلة
كشف جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، عن السيناريو "الأكثر رعبا" على بلاده في حال دخولها حرب مقبلة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T18:28+0000
2021-12-18T18:28+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، مساء اليوم السبت، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن هناك سيناريو أكثر رعبا على إسرائيل في حال دخولها الحرب المقبلة، على رأسها إطلاق متوسط 3 آلاف صاروخ بشكل يومي على البلاد.وأفاد الجنرال بأن إسرائيل ستدخل حرب على عدة جبهات مختلفة ومتعددة، منها ما زعمه دخول قوات موالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، كما أن حركة حماس ستقوم بإطلاق قذائف وصواريخ من الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، وكذلك إطلاق طائرات دون طيار، وهو ما يعرقل أو يشل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.ولم يتوقف تحذير الجنرال الإسرائيلي عند هذا الحد، بل أوضح أن الهجوم على بلاده سيؤدي إلى أعمال عنف بين العرب واليهود في المدن المختلطة والتجمعات والقرى الإسرائيلية، متوقعا وقوع عدد كبير من الضحايا، فضلا عن تدمير كبير في البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل.وأشار الجنرال يتسحاق بريك إلى أنه على القادة الإسرائيليين إدراك أن إيران لا تنوي إلقاء قنبلة نووية على بلاده حينما تصل إليها، مفيدا بأن الإيرانيين ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، كما أن إسرائيل لن تجرؤ على استخدام قنبلة نووية ضدهم، أيضا، ما يعني وجود حالة من الردع المتبادل بين إيران وإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/هل-يمكن-إطلاق-قنبلة-نووية-على-إسرائيل-جنرال-إسرائيلي-سابق-يجيب-1054312173.html
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أخبار العالم العربي, إسرائيل, إيران

جنرال إسرائيلي سابق يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على بلاده في حال دخولها حرب مقبلة

18:28 GMT 18.12.2021
© REUTERS / AMIR COHENجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
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كشف جنرال إسرائيلي سابق، اليوم السبت، عن السيناريو "الأكثر رعبا" على بلاده في حال دخولها حرب مقبلة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، مساء اليوم السبت، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن هناك سيناريو أكثر رعبا على إسرائيل في حال دخولها الحرب المقبلة، على رأسها إطلاق متوسط 3 آلاف صاروخ بشكل يومي على البلاد.
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
هل يمكن إطلاق قنبلة نووية على إسرائيل.. جنرال إسرائيلي سابق يجيب
16:41 GMT
وأفاد الجنرال بأن إسرائيل ستدخل حرب على عدة جبهات مختلفة ومتعددة، منها ما زعمه دخول قوات موالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، كما أن حركة حماس ستقوم بإطلاق قذائف وصواريخ من الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، وكذلك إطلاق طائرات دون طيار، وهو ما يعرقل أو يشل الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
ولم يتوقف تحذير الجنرال الإسرائيلي عند هذا الحد، بل أوضح أن الهجوم على بلاده سيؤدي إلى أعمال عنف بين العرب واليهود في المدن المختلطة والتجمعات والقرى الإسرائيلية، متوقعا وقوع عدد كبير من الضحايا، فضلا عن تدمير كبير في البنية التحتية في جميع أنحاء إسرائيل.
وأشار الجنرال يتسحاق بريك إلى أنه على القادة الإسرائيليين إدراك أن إيران لا تنوي إلقاء قنبلة نووية على بلاده حينما تصل إليها، مفيدا بأن الإيرانيين ليسوا أغبياء لهذه الدرجة، كما أن إسرائيل لن تجرؤ على استخدام قنبلة نووية ضدهم، أيضا، ما يعني وجود حالة من الردع المتبادل بين إيران وإسرائيل.
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