هل يمكن إطلاق قنبلة نووية على إسرائيل.. جنرال إسرائيلي سابق يجيب

ونقل الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، مساء اليوم السبت، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن قواته العسكرية ليست على استعداد للدخول في مخاض حرب مستقبلية، بدعوى أن عدد الضحايا سيكون كبيرا.وأفاد الموقع الإلكتروني بأن الجنرال بريك يواصل إرسال تحذيراته لقادة الجيش الإسرائيلي، خاصة وأنه يوضح أن هناك حالة من التراخي داخل قوات الجيش، وبأن هؤلاء القادة تجاهلوا لسنوات طويلة تهديدات حزب الله اللبناني، على سبيل المثال، بدعوى أن الحزب لن يجرؤ على إطلاق صواريخ على الداخل الإسرائيلي، ولكنه فعل.وأكد الجنرال الإسرائيلي أن جبهة بلاده الداخلية مترهلة ويمكن أن تواجه حرب متعددة الجبهات، وفي حال دخول بلاده الحرب، فإنه ستؤدي إلى دمار رهيب وخسائر فادحة للغاية في الداخلي الإسرائيلي، مثل قنبلة نووية دون تداعيات نووية.ولم يكتف الجنرال الإسرائيلي بذلك، بل أوضح أن هناك تصريحات إسرائيلية، سياسية وعسكرية، تنم عن حالة من الغرور والغطرسة، وهي تصريحات تجاهلت الوضع المخيف بين قواته العسكرية.
حذر جنرال إسرائيلي سابق من دخول بلاده في أي حرب مستقبلية، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي ليس على استعداد للدخول في أي حرب مقبلة.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، مساء اليوم السبت، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن قواته العسكرية ليست على استعداد للدخول في مخاض حرب مستقبلية، بدعوى أن عدد الضحايا سيكون كبيرا.
وأفاد الموقع الإلكتروني بأن الجنرال بريك يواصل إرسال تحذيراته لقادة الجيش الإسرائيلي، خاصة وأنه يوضح أن هناك حالة من التراخي داخل قوات الجيش، وبأن هؤلاء القادة تجاهلوا لسنوات طويلة تهديدات حزب الله اللبناني، على سبيل المثال، بدعوى أن الحزب لن يجرؤ على إطلاق صواريخ على الداخل الإسرائيلي، ولكنه فعل.