تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/محتجون-تونسيون-يقولون-قوات-الأمن-تحاول-فض-اعتصامهم-بالقوة-1054312280.html
محتجون تونسيون يقولون قوات الأمن تحاول فض اعتصامهم بالقوة
محتجون تونسيون يقولون قوات الأمن تحاول فض اعتصامهم بالقوة
قال محتجون اليوم السبت إن قوات الأمن التونسي حاولت بالقوة فض اعتصام وسط تونس العاصمة ضد الرئيس قيس سعيد المتهم بالاستحواذ على السلطة قبل خمسة أشهر. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T16:38+0000
2021-12-18T16:38+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047808064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2931788938992b1e8a66b224939bbda.jpg
وقال حبيب بوعجيلة الناشط السياسي والعضو البارز في حراك (مواطنون ضد الانقلاب) في تصريحات لوسائل إعلام "بدأت مجموعة من الأمنيين بالزي المدني استفزاز المعتصمين منذ الصباح قبل أن يتدخلوا وحشيا ودون مبرر بالضرب والاعتداء المباشر على المعتصمين والمعتصمات بالعصي".وأضاف "بدأت عملية عنف وأُلقي الغاز المسيل للدموع ووقع إيقاف شخصين وحجزت اللافتات.. يشارك في الاعتصام سياسيون ونواب بالبرلمان وقيادات حزبية ومواطنون"، وفقا لـ "رويترز".وخرجت أمس الجمعة احتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة معارضة لما اعتبروه انقلابا من الرئيس قيس سعيد وتدعو للتمسك بدستور وإعادة عمل البرلمان.وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عشرة أعوام وهي الأولى منذ إعلان سعيد يوم الاثنين عن خارطة طريق طال انتظارها تنص على استمرار تعليق عمل البرلمان لعام آخر.وتتضمن خطة سعيد إجراء استفتاء على الدستور في يوليو تموز المقبل تليه انتخابات برلمانية نهاية عام 2022.وعقب الاحتجاجات قرر حراك (مواطنون ضد الانقلاب) الدخول في اعتصام بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة.وقال بوعجيلة "سنواصل اعتصامنا بكل تحضر وسلمية ونمارس حقنا الدستوري في التعبير. نحذر وزارة الداخلية من (قيام) أمنيين بالزي الرسمي أو المدني أو البلطجية (بعمليات) استفزاز وما حدث فضيحة وهذا انقلاب سنسقطه بصدور عارية واحتجاجات سلمية ".
https://arabic.sputniknews.com/20211126/وقفة-احتجاجية-لمدرسي-تونس-تضامنا-مع-زميلة-لهم-تخضع-لمحاكمة-كيدية-1053296393.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047808064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfb4906e2f6461df085a8cb0e3fb1b7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

محتجون تونسيون يقولون قوات الأمن تحاول فض اعتصامهم بالقوة

16:38 GMT 18.12.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyمظاهرات "ثورة الجياع" في تونس، 12 يناير 2021
مظاهرات ثورة الجياع في تونس، 12 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
قال محتجون اليوم السبت إن قوات الأمن التونسي حاولت بالقوة فض اعتصام وسط تونس العاصمة ضد الرئيس قيس سعيد المتهم بالاستحواذ على السلطة قبل خمسة أشهر.
وقال حبيب بوعجيلة الناشط السياسي والعضو البارز في حراك (مواطنون ضد الانقلاب) في تصريحات لوسائل إعلام "بدأت مجموعة من الأمنيين بالزي المدني استفزاز المعتصمين منذ الصباح قبل أن يتدخلوا وحشيا ودون مبرر بالضرب والاعتداء المباشر على المعتصمين والمعتصمات بالعصي".

وأضاف "بدأت عملية عنف وأُلقي الغاز المسيل للدموع ووقع إيقاف شخصين وحجزت اللافتات.. يشارك في الاعتصام سياسيون ونواب بالبرلمان وقيادات حزبية ومواطنون"، وفقا لـ "رويترز".

وخرجت أمس الجمعة احتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة معارضة لما اعتبروه انقلابا من الرئيس قيس سعيد وتدعو للتمسك بدستور وإعادة عمل البرلمان.

وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عشرة أعوام وهي الأولى منذ إعلان سعيد يوم الاثنين عن خارطة طريق طال انتظارها تنص على استمرار تعليق عمل البرلمان لعام آخر.

وتتضمن خطة سعيد إجراء استفتاء على الدستور في يوليو تموز المقبل تليه انتخابات برلمانية نهاية عام 2022.

وعقب الاحتجاجات قرر حراك (مواطنون ضد الانقلاب) الدخول في اعتصام بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة.

وقال بوعجيلة "سنواصل اعتصامنا بكل تحضر وسلمية ونمارس حقنا الدستوري في التعبير. نحذر وزارة الداخلية من (قيام) أمنيين بالزي الرسمي أو المدني أو البلطجية (بعمليات) استفزاز وما حدث فضيحة وهذا انقلاب سنسقطه بصدور عارية واحتجاجات سلمية ".
تلاميذ أمام مدرسة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
وقفة احتجاجية لمدرسي تونس تضامنا مع زميلة لهم تخضع لمحاكمة "كيدية"
26 نوفمبر, 11:06 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جماهير منتخب الجزائر في مباراة الجزائر وكوت ديفوار - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب (الشوط الإضافي الأول)14:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:13 GMTإيران: لم نطلب وقف محادثات فيينا وقرار تعليقها اتخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد
17:10 GMTقادة طالبان يطالبون بمساعدات دولية وسط بوادر أزمة مهاجرين
17:07 GMTالبرهان يوجه رسالة إلى أمير قطر بمناسبة العيد الوطني
17:05 GMTعمدة لندن يعلن حالة الطواريء القصوى بسبب زيادة تفشي أوميكرون
17:00 GMTأمير سعودي يتوقع "هجوما منظما" قريبا على المملكة
16:58 GMTالخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع
16:54 GMTإريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده
16:48 GMTاكتشاف خطورة القلائد التي "تحمي" الأشخاص من شبكات الهاتف المحمول "5جي"
16:46 GMTالعربية لغة "الضاد" قريبا رسمية في "الفيفا"
16:41 GMTهل يمكن إطلاق قنبلة نووية على إسرائيل.. جنرال إسرائيلي سابق يجيب
16:39 GMTغوتيريش: اليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل كورونا
16:38 GMTمحتجون تونسيون يقولون قوات الأمن تحاول فض اعتصامهم بالقوة
16:25 GMTوضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا
16:18 GMTمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تلتقي مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية
16:08 GMT10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات
16:03 GMTالجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمها
15:59 GMTمشهد يرصد شروق الشمس من الفضاء كـ"ألماسة براقة تلمع في السماء"... فيديو
15:59 GMT"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
15:42 GMTلقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا
15:37 GMTيحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية