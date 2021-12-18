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https://arabic.sputniknews.com/20211218/مسؤولون-بالحكومة-الإسرائيلية-إذا-استمر-ارتفاع-الإصابات-فلا-مفر-من-الإغلاق-1054320556.html
مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية: إذا استمر ارتفاع الإصابات فلا مفر من الإغلاق
مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية: إذا استمر ارتفاع الإصابات فلا مفر من الإغلاق
قال مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية، إنه حال استمر معدل الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في الارتفاع، فلن يكون هناك مفر من الإغلاق. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:05+0000
2021-12-18T21:05+0000
إغلاق
نفتالي بينيت
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين كبار لم تسمهم إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يخطط لتقليل ظهوره العلني في المستقبل القريب بسبب انتشار سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.وأضافوا أنه في هذه المرحلة لا يتم النظر في إمكانية الإغلاق أو فرض المزيد من القيود، ولكن إذا استمرت الزيادة في معدلات الإصابة بكورونا- فقد لا يكون هناك مفر.وأشارت المصادر إلى أن قرار بينيت بفرض قيود فورية وفر لإسرائيل وقتا ثمينا ولكن في ضوء الأرقام التي تم التحقق منها والتي تجاوزت بالفعل 850 إصابة على مدار يومين متتاليين، فمن المقدر أنه في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، سترتفع الأرقام أكثر.ورغم المخاوف في قيادة الحكومة الإسرائيلية، فإن أكثر من نصف الذين تم التحقق منهم والمشتبه في إصابتهم بأوميكرون في البلاد لم تظهر عليهم أي أعراض.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك 627 شخصا تأكدت أو يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد أوميكرون، 236 منهم يعانون من الأعراض، و376 لم تظهر عليهم أي أعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/ارتفاع-حصيلة-الإصابات-المؤكدة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-إلى-134-1054273834.html
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إغلاق, نفتالي بينيت, إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية: إذا استمر ارتفاع الإصابات فلا مفر من الإغلاق

21:05 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Batov
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قال مسؤولون بالحكومة الإسرائيلية، إنه حال استمر معدل الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في الارتفاع، فلن يكون هناك مفر من الإغلاق.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين كبار لم تسمهم إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يخطط لتقليل ظهوره العلني في المستقبل القريب بسبب انتشار سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.
وأضافوا أنه في هذه المرحلة لا يتم النظر في إمكانية الإغلاق أو فرض المزيد من القيود، ولكن إذا استمرت الزيادة في معدلات الإصابة بكورونا- فقد لا يكون هناك مفر.
وأشارت المصادر إلى أن قرار بينيت بفرض قيود فورية وفر لإسرائيل وقتا ثمينا ولكن في ضوء الأرقام التي تم التحقق منها والتي تجاوزت بالفعل 850 إصابة على مدار يومين متتاليين، فمن المقدر أنه في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، سترتفع الأرقام أكثر.
فيروس كورونا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 134
أمس, 14:22 GMT
ورغم المخاوف في قيادة الحكومة الإسرائيلية، فإن أكثر من نصف الذين تم التحقق منهم والمشتبه في إصابتهم بأوميكرون في البلاد لم تظهر عليهم أي أعراض.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك 627 شخصا تأكدت أو يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد أوميكرون، 236 منهم يعانون من الأعراض، و376 لم تظهر عليهم أي أعراض.
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