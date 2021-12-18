تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-في-انفجار-أسطوانة-غاز-بسيارة-شرقي-أفغانستان-1054307931.html
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز في سيارة بساحة ميدان في منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:43+0000
2021-12-18T14:43+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952146_19:0:2490:1390_1920x0_80_0_0_16d517e0148c698256d9c06be9dd9508.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن "شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار صهريج غاز في سيارة في ساحة منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان".وأضاف البيا:ن "تم نقل الجرحى إلى المستشفى وما زالت التحقيقات جارية".وقتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من حركة طالبان، يوم الثلاثاء الماضي، إثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان.وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/قتلى-وجرحى-جراء-3-انفجارات-في-أنحاء-متفرقة-من-أفغانستان-1053936880.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952146_328:0:2181:1390_1920x0_80_0_0_1e173c0a1be4c62c05667ba49bf3150a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان

14:43 GMT 18.12.2021
© REUTERS / REUTERS TVعمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / REUTERS TV
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز في سيارة بساحة ميدان في منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن "شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار صهريج غاز في سيارة في ساحة منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان".

وأضاف البيا:ن "تم نقل الجرحى إلى المستشفى وما زالت التحقيقات جارية".
وقتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من حركة طالبان، يوم الثلاثاء الماضي، إثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان.
انفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
قتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
14 ديسمبر, 16:19 GMT
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جماهير منتخب الجزائر في مباراة الجزائر وكوت ديفوار - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب14:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:42 GMTلقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا
15:37 GMTيحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية
15:34 GMTقرود تقتل أكثر من 200 كلبا في هجمات "انتقامية" بإلقائها من فوق المباني الشاهقة
15:17 GMTمالك تشيلسي الإنجليزي يحصل على الجنسية البرتغالية "لأنه من أحفاد اليهود"
15:10 GMTلندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا
15:07 GMTأمه أبلغت عنه وشهد عليه أبوه... النيابة المصرية تأمر بحبس أب ضرب طفلته
15:04 GMTرئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا
15:02 GMTخبير مصري يتحدث عن تأثير إيجابي لبرنامج إيران النووي على جيرانها
14:57 GMT"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية
14:56 GMTآبي أحمد يشيد بأردوغان لحفاظه على منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا
14:44 GMTترامب يثير غضب اليهود في أمريكا بسبب تصريحاته عنهم... "يكفي هذا"
14:43 GMTمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
14:38 GMTإنقاص الوزن يحتاج إلى فاكهة حددها العلماء أخيرا في دراسة جديدة
14:35 GMTالقوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل أحد قادتها في انفجار لغم
14:32 GMT33 مليار دولار قیمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار
14:30 GMTبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب
14:29 GMTناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة
14:18 GMTالليلة في مصر.. تفاصيل "أصغر قمر" يمكن أن تراه في السماء
14:07 GMTبعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي
14:05 GMTالاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا