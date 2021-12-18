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https://arabic.sputniknews.com/20211218/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-في-انفجار-أسطوانة-غاز-بسيارة-شرقي-أفغانستان-1054307931.html
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز في سيارة بساحة ميدان في منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:43+0000
2021-12-18T14:43+0000
2021-12-18T14:43+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن "شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار صهريج غاز في سيارة في ساحة منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان".وأضاف البيا:ن "تم نقل الجرحى إلى المستشفى وما زالت التحقيقات جارية".وقتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من حركة طالبان، يوم الثلاثاء الماضي، إثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان.وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/قتلى-وجرحى-جراء-3-انفجارات-في-أنحاء-متفرقة-من-أفغانستان-1053936880.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار أسطوانة غاز في سيارة بساحة ميدان في منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن "شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح
إثر انفجار
صهريج غاز في سيارة في ساحة منطقة براكي براك بولاية لوغار شرقي أفغانستان".
وأضاف البيا:ن "تم نقل الجرحى إلى المستشفى وما زالت التحقيقات جارية".
وقتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من بينهم عنصران من
حركة طالبان
، يوم الثلاثاء الماضي، إثر انفجار 3 قنابل في مناطق متفرقة من أفغانستان.
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.
وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من
أفغانستان
؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من الوجود العسكري في هذا البلد.