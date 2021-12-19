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إطلاق نار على حدود المغرب والجزائر... ما هو السبب؟
إطلاق نار على حدود المغرب والجزائر... ما هو السبب؟
كشفت وسائل إعلام مغربية، حقيقة عن العيارات النارية التي تم إطلاقها مساء أمس السبت على حدود المغرب والجزائر. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T18:12+0000
2021-12-19T18:12+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقال موقع هسبريس المغربي، إن "سكان الجماعة القروية سيدي بوبكر ومنطقة الطويلي على الحدود المغربية الجزائرية، سمعوا دوي أكثر من عشرين طلقة نارية في الهواء"، مضيفا أن الطلقات يشتبه بأنها من عيار صغير مخصصة للمسدسات الفردية.وأشار إلى أن "أزيز الرصاص سمع مباشرة بعد نهاية المباراة النهائية لكأس العرب في قطر والتي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره التونسي".ونقلت الموقع عن مصادر قولها إن "عناصر الجيش الجزائري قد دخلت في حالة فرح بعد فوز منتخبها الوطني ما جعلها تتخلى عن الضوابط العسكرية وتطلق النار في الهواء للتعبير عن بهجتها على طريقة احتفال "حزب الله" اللبناني"، على حد قولها.وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي في نهائى البطولة (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الرئيس-الجزائري-للمنتخب-الله-يفرحكم-كما-فرحتونا-1054330104.html
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أخبار المغرب اليوم

إطلاق نار على حدود المغرب والجزائر... ما هو السبب؟

18:12 GMT 19.12.2021
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام مغربية، حقيقة عن العيارات النارية التي تم إطلاقها مساء أمس السبت على حدود المغرب والجزائر.
وقال موقع هسبريس المغربي، إن "سكان الجماعة القروية سيدي بوبكر ومنطقة الطويلي على الحدود المغربية الجزائرية، سمعوا دوي أكثر من عشرين طلقة نارية في الهواء"، مضيفا أن الطلقات يشتبه بأنها من عيار صغير مخصصة للمسدسات الفردية.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا
10:07 GMT
وأشار إلى أن "أزيز الرصاص سمع مباشرة بعد نهاية المباراة النهائية لكأس العرب في قطر والتي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره التونسي".
ونقلت الموقع عن مصادر قولها إن "عناصر الجيش الجزائري قد دخلت في حالة فرح بعد فوز منتخبها الوطني ما جعلها تتخلى عن الضوابط العسكرية وتطلق النار في الهواء للتعبير عن بهجتها على طريقة احتفال "حزب الله" اللبناني"، على حد قولها.
وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي في نهائى البطولة (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
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