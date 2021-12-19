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https://arabic.sputniknews.com/20211219/الرئيس-الجزائري-للمنتخب-الله-يفرحكم-كما-فرحتونا-1054330104.html
الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا
الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى منتخب بلاده لكرة القدم بعد فوزه ببطولة كأس العرب 2021. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:07+0000
2021-12-19T10:07+0000
2021-12-19T10:07+0000
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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وقال الرئيس الجزائري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، السبت: "مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا".وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في نهائى البطولة التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب الجزائر الوطني
الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى منتخب بلاده لكرة القدم بعد فوزه ببطولة كأس العرب 2021.
وقال
الرئيس الجزائري
في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، السبت: "مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا".
وفاز
منتخب الجزائر
على نظيره التونسي أمس السبت في نهائى البطولة التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.
وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.