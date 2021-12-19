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الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا
الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى منتخب بلاده لكرة القدم بعد فوزه ببطولة كأس العرب 2021. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T10:07+0000
2021-12-19T10:07+0000
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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وقال الرئيس الجزائري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، السبت: "مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا".وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في نهائى البطولة التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
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رياضة, منتخب الجزائر الوطني

الرئيس الجزائري للمنتخب: الله يفرحكم كما فرحتونا

10:07 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة إلى منتخب بلاده لكرة القدم بعد فوزه ببطولة كأس العرب 2021.
وقال الرئيس الجزائري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، السبت: "مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا".
وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في نهائى البطولة التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.
وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
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