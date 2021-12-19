إعلام: هجوم إلكتروني على موقعين سياحيين إسرائيليين

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الأحد، أن مجموعة قراصنة تدعى "Sharp Boys – الأولاد الأذكياء" قاموا باختراق موقعين إسرائيليين مخصصين للنزهة الخارجية، وتسريب معلومات 200 مستخدم، وعرض معلومات عن نحو 3 ملايين شخص للبيع.والموقعان الذي تم تسريب بياناتهما، هما Tiuli وLametaye، الأول هو موقع على شبكة الإنترنت، يقوم بتوفير معلومات عن المشي لمسافات طويلة والمعالم السياحية والخرائط وأماكن النوم في جميع أنحاء البلاد، والموقع الثاني هو عبارة سلسلة من متاجر السلع الرياضية والنزهات الخارجية، كما يوفر معلومات عن رياضة المشي لمسافات طويلة، أيضا.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، أنه تم تسريب معلومات وبيانات المستخدمين، وهي خاصة برسائل بريد إلكترونية وعناوين منزلية وأرقام هواتف للمشتركين.وجاءت رسالة القراصنة كالتالي: "مرحبًا… تم الاستيلاء على الموقعين lametayel.co.il و tiuli.com ..جميع قواعد البيانات معروضة للبيع".وأشار القراصنة إلى أنه لديهم حوالي 500 غيغابايت من البيانات للبيع، تتعلق برسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لما يزيد عن 3 ملايين مستخدم.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، باختراق موقعين إسرائيليين مخصصين للنزهة الخارجية، من مجموعة من قراصنة الإنترنت.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الأحد، أن مجموعة قراصنة تدعى "Sharp Boys – الأولاد الأذكياء" قاموا باختراق موقعين إسرائيليين مخصصين للنزهة الخارجية، وتسريب معلومات 200 مستخدم، وعرض معلومات عن نحو 3 ملايين شخص للبيع.
والموقعان الذي تم تسريب بياناتهما، هما Tiuli وLametaye، الأول هو موقع على شبكة الإنترنت، يقوم بتوفير معلومات عن المشي لمسافات طويلة والمعالم السياحية والخرائط وأماكن النوم في جميع أنحاء البلاد، والموقع الثاني هو عبارة سلسلة من متاجر السلع الرياضية والنزهات الخارجية، كما يوفر معلومات عن رياضة المشي لمسافات طويلة، أيضا.