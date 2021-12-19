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https://arabic.sputniknews.com/20211219/إلغاء-مباراة-كرة-قدم-في-ألمانيا-بسبب-عنصرية-أحد-المشجعين-1054347333.html
إلغاء مباراة كرة قدم في ألمانيا بسبب عنصرية أحد المشجعين
إلغاء مباراة كرة قدم في ألمانيا بسبب عنصرية أحد المشجعين
ألغيت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الثالثة الألماني، اليوم الأحد، بعد أن تعرض لاعب من الفريق الزائر لاعتداء عنصري من قبل أحد المشجعين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:21+0000
2021-12-19T16:21+0000
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عنصرية
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المباراة انتهت دون أهداف بين المضيف "إم إس في دويسبورج" و"في إف إل أوسنابروك"، حيث أوقفها الحكم بعد نصف ساعة بسبب السلوك العنصري تجاه المهاجم الزائر آرون أوبوكو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقال فريق "أوسنابروك" في تغريدة: "أوبوكو تعرض للإهانة العنصرية، شيء لا يصدق. آرون، نحن ورائك، لا مكان للنازيين".من جانبه قال حكم المباراة نيكولاس وينتر لإذاعة محلية: "كانت هناك ركلة ركنية لأوسنابروك وجاءت هتافات القرود من المدرجات". أخرج وينتر الفريقين "للحفاظ على اللاعب" بعدما رأى "مدى صدمته" أخبره أن الجميع هنا لحمايته.وأضاف وينتر أنه سيكتب تقريرا خاصا إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، واصفا الحادث بأنه "مأساوي للغاية في الأوقات الصعبة".تعرفت السلطات على المشجع الذي أطلق الهتافات العنصرية وأبعدته من الملعب، واعتذر النادي المضيف عن الحادث العنصري ووصفه بـ"الفعل المحظور".أكد حساب "دويسبورج" على "تويتر" الموافقة على إلغاء المباراة لأن المنافس لم يعد في وضع يسمح له باللعب، مضيفا: "نحن نتفهم تماما، يوم مرير لكرة القدم في دويسبورج".بينما كان الفريقان خارج الملعب، وقبل الإعلان عن إلغاء المباراة، هتف غالبية المشجعين المحليين "ليخرج النازيين". كما عزف النادي المضيف أغنية مناهضة للفاشية بعنوان (صرخة من أجل الحب).
https://arabic.sputniknews.com/20211029/اليويفا-يعاقب-أونيون-برلين-بسبب-سلوك-عنصري-لجمهوره-1050565986.html
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منوعات, رياضة, عنصرية

إلغاء مباراة كرة قدم في ألمانيا بسبب عنصرية أحد المشجعين

16:21 GMT 19.12.2021
© REUTERS / ANDREAS GEBERTمباراة بايرن وفرانكفورت في الدوري الألماني 3 أكتوبر 2021
مباراة بايرن وفرانكفورت في الدوري الألماني 3 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
تابعنا عبر
ألغيت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الثالثة الألماني، اليوم الأحد، بعد أن تعرض لاعب من الفريق الزائر لاعتداء عنصري من قبل أحد المشجعين.
المباراة انتهت دون أهداف بين المضيف "إم إس في دويسبورج" و"في إف إل أوسنابروك"، حيث أوقفها الحكم بعد نصف ساعة بسبب السلوك العنصري تجاه المهاجم الزائر آرون أوبوكو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال فريق "أوسنابروك" في تغريدة: "أوبوكو تعرض للإهانة العنصرية، شيء لا يصدق. آرون، نحن ورائك، لا مكان للنازيين".
من جانبه قال حكم المباراة نيكولاس وينتر لإذاعة محلية: "كانت هناك ركلة ركنية لأوسنابروك وجاءت هتافات القرود من المدرجات". أخرج وينتر الفريقين "للحفاظ على اللاعب" بعدما رأى "مدى صدمته" أخبره أن الجميع هنا لحمايته.
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2021
يويفا يعاقب نادي أونيون برلين بسبب "سلوك عنصري" من جمهوره
29 أكتوبر, 10:19 GMT
وأضاف وينتر أنه سيكتب تقريرا خاصا إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، واصفا الحادث بأنه "مأساوي للغاية في الأوقات الصعبة".
تعرفت السلطات على المشجع الذي أطلق الهتافات العنصرية وأبعدته من الملعب، واعتذر النادي المضيف عن الحادث العنصري ووصفه بـ"الفعل المحظور".
أكد حساب "دويسبورج" على "تويتر" الموافقة على إلغاء المباراة لأن المنافس لم يعد في وضع يسمح له باللعب، مضيفا: "نحن نتفهم تماما، يوم مرير لكرة القدم في دويسبورج".
بينما كان الفريقان خارج الملعب، وقبل الإعلان عن إلغاء المباراة، هتف غالبية المشجعين المحليين "ليخرج النازيين". كما عزف النادي المضيف أغنية مناهضة للفاشية بعنوان (صرخة من أجل الحب).
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