https://arabic.sputniknews.com/20211219/إلغاء-مباراة-كرة-قدم-في-ألمانيا-بسبب-عنصرية-أحد-المشجعين-1054347333.html

إلغاء مباراة كرة قدم في ألمانيا بسبب عنصرية أحد المشجعين

إلغاء مباراة كرة قدم في ألمانيا بسبب عنصرية أحد المشجعين

ألغيت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الثالثة الألماني، اليوم الأحد، بعد أن تعرض لاعب من الفريق الزائر لاعتداء عنصري من قبل أحد المشجعين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T16:21+0000

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رياضة

عنصرية

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المباراة انتهت دون أهداف بين المضيف "إم إس في دويسبورج" و"في إف إل أوسنابروك"، حيث أوقفها الحكم بعد نصف ساعة بسبب السلوك العنصري تجاه المهاجم الزائر آرون أوبوكو، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وقال فريق "أوسنابروك" في تغريدة: "أوبوكو تعرض للإهانة العنصرية، شيء لا يصدق. آرون، نحن ورائك، لا مكان للنازيين".من جانبه قال حكم المباراة نيكولاس وينتر لإذاعة محلية: "كانت هناك ركلة ركنية لأوسنابروك وجاءت هتافات القرود من المدرجات". أخرج وينتر الفريقين "للحفاظ على اللاعب" بعدما رأى "مدى صدمته" أخبره أن الجميع هنا لحمايته.وأضاف وينتر أنه سيكتب تقريرا خاصا إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم، واصفا الحادث بأنه "مأساوي للغاية في الأوقات الصعبة".تعرفت السلطات على المشجع الذي أطلق الهتافات العنصرية وأبعدته من الملعب، واعتذر النادي المضيف عن الحادث العنصري ووصفه بـ"الفعل المحظور".أكد حساب "دويسبورج" على "تويتر" الموافقة على إلغاء المباراة لأن المنافس لم يعد في وضع يسمح له باللعب، مضيفا: "نحن نتفهم تماما، يوم مرير لكرة القدم في دويسبورج".بينما كان الفريقان خارج الملعب، وقبل الإعلان عن إلغاء المباراة، هتف غالبية المشجعين المحليين "ليخرج النازيين". كما عزف النادي المضيف أغنية مناهضة للفاشية بعنوان (صرخة من أجل الحب).

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