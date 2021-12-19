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التحالف العربي يدمر مسيرات مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية
التحالف العربي يدمر مسيرات مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار "أبها" الدولي جنوب... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:46+0000
2021-12-19T09:46+0000
العالم العربي
اليمن
التحالف العربي
السعودية
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف العربي قوله "الدفاعات السعودية تدمر طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي"، موضحا "مليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بـ 3 مسيرات".وأكد التحالف العربي أن "المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزا لانطلاق الهجمات العابرة للحدود".‎ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف، في وقت سابق من صباح هذا اليوم، قوله إنه دمر طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية، مضيفا أنها انطلقت من مطار صنعاء الدولي، فيما لم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي على مطار أبها حتى الآن.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، كانت قد سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، مستهدفة قوات سعودية ويمنية داخل اليمن إضافة إلى استهداف مواقع داخل أراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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العالم العربي, اليمن, التحالف العربي, السعودية

التحالف العربي يدمر مسيرات مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية

09:46 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarطيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار "أبها" الدولي جنوب غربي السعودية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف العربي قوله "الدفاعات السعودية تدمر طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي"، موضحا "مليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بـ 3 مسيرات".

وأكد التحالف العربي أن "المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزا لانطلاق الهجمات العابرة للحدود".‎
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ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف، في وقت سابق من صباح هذا اليوم، قوله إنه دمر طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية، مضيفا أنها انطلقت من مطار صنعاء الدولي، فيما لم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي على مطار أبها حتى الآن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، كانت قد سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
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في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة، مستهدفة قوات سعودية ويمنية داخل اليمن إضافة إلى استهداف مواقع داخل أراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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