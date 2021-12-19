الحشد الشعبي يقتل أحد عناصر "داعش" شمالي العراق

وأشارت إلى أنها "أطاحت بعنصر "داعش" وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد"، بحسب بيان رسمي صادر الهيئة، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه.ولفتت إلى أن الإرهابي كان يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات اللاصقة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).وأضافت الهيئة أنها "وجدت عدة مخابئ في السيارة الشخصية لعنصر "داعش" المقتول، والتي يقوم من خلالها بنقل العبوات الناسفة لصالح الإرهابيين لاستهداف الأبرياء".كما أوضحت أن عملية الإطاحة بعنصر "داعش" الإرهابي تمت بالتعاون مع القوات الأمنية، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد الحصول على الموافقات القضائية.يأتي هذا بعد أن قام تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس السبت، بقتل أحد عناصر هيئة الحشد الشعبي في العراق، خلال هجوم شمالي البلاد.وكان العراق أعلن في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.