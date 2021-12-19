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الحشد الشعبي يقتل أحد عناصر "داعش" شمالي العراق
الحشد الشعبي يقتل أحد عناصر "داعش" شمالي العراق
قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، أنها قتلت أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي ‏البلاد.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:07+0000
2021-12-19T09:07+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وأشارت إلى أنها "أطاحت بعنصر "داعش" وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد"، بحسب بيان رسمي صادر الهيئة، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه.ولفتت إلى أن الإرهابي كان يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات اللاصقة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).وأضافت الهيئة أنها "وجدت عدة مخابئ في السيارة الشخصية لعنصر "داعش" المقتول، والتي يقوم من خلالها بنقل العبوات الناسفة لصالح الإرهابيين لاستهداف الأبرياء".كما أوضحت أن عملية الإطاحة بعنصر "داعش" الإرهابي تمت بالتعاون مع القوات الأمنية، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد الحصول على الموافقات القضائية.يأتي هذا بعد أن قام تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس السبت، بقتل أحد عناصر هيئة الحشد الشعبي في العراق، خلال هجوم شمالي البلاد.وكان العراق أعلن في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-بحثا-عن-فلول-داعش-في-حاوي-العظيم-1053912938.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الحشد الشعبي يقتل أحد عناصر "داعش" شمالي العراق

09:07 GMT 19.12.2021
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
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قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، أنها قتلت أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي ‏البلاد.‏
وأشارت إلى أنها "أطاحت بعنصر "داعش" وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمال بغداد"، بحسب بيان رسمي صادر الهيئة، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه.
ولفتت إلى أن الإرهابي كان يعمل كعنصر أمني وناقل للعبوات اللاصقة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
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وأضافت الهيئة أنها "وجدت عدة مخابئ في السيارة الشخصية لعنصر "داعش" المقتول، والتي يقوم من خلالها بنقل العبوات الناسفة لصالح الإرهابيين لاستهداف الأبرياء".
كما أوضحت أن عملية الإطاحة بعنصر "داعش" الإرهابي تمت بالتعاون مع القوات الأمنية، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد الحصول على الموافقات القضائية.
يأتي هذا بعد أن قام تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس السبت، بقتل أحد عناصر هيئة الحشد الشعبي في العراق، خلال هجوم شمالي البلاد.
وكان العراق أعلن في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
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