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الرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك
الرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بـ"عدم رضوخ" مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، لابتزازات وضغوطات الأوساط المعادية لتركيا. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:40+0000
2021-12-19T08:40+0000
إيلون ماسك
الرئيس التركي
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن إشادة الرئيس التركي جاءت ضمن رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، باستخدام صاروخ فالكون 9 المملوك لشركة سبيس إكس.ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله: "أهنئ السيد (إيلون) ماسك وشركة سبيس إكس على عدم رضوخهما إلى عمليات الابتزاز والضغوط التي مارستها لوبيات معادية لتركيا".​​​​​​​واعتبر رئيس تركيا أن قمر توركسات 5 بي الذي سينطلق من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، هو أقوى قمر اتصالات لبلاده من حيث القدرات العالية.​​​​​​​وأشار أردوغان إلى أن القمر الجديد المقرر أن يعمل في مدار 42 درجة شرق، سوف يزيد من سرعة وقدرة نقل البيانات بأكثر من 15 ضعفا.يذكر أن القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، انطلق صباح اليوم للفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بفلوريدا.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-يكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والقارة-الأفريقية-1054291603.html
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إيلون ماسك, الرئيس التركي

الرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك

08:40 GMT 19.12.2021
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© twitter.com/RTErdogan
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أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بـ"عدم رضوخ" مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، لابتزازات وضغوطات الأوساط المعادية لتركيا.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن إشادة الرئيس التركي جاءت ضمن رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، باستخدام صاروخ فالكون 9 المملوك لشركة سبيس إكس.
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ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله: "أهنئ السيد (إيلون) ماسك وشركة سبيس إكس على عدم رضوخهما إلى عمليات الابتزاز والضغوط التي مارستها لوبيات معادية لتركيا".
​​​​​​​واعتبر رئيس تركيا أن قمر توركسات 5 بي الذي سينطلق من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، هو أقوى قمر اتصالات لبلاده من حيث القدرات العالية.
​​​​​​​وأشار أردوغان إلى أن القمر الجديد المقرر أن يعمل في مدار 42 درجة شرق، سوف يزيد من سرعة وقدرة نقل البيانات بأكثر من 15 ضعفا.
يذكر أن القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، انطلق صباح اليوم للفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بفلوريدا.
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