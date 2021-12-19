تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الرئيس-التركي-يشيد-بإيلون-ماسك-1054327270.html
الرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك
الرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بـ"عدم رضوخ" مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، لابتزازات وضغوطات الأوساط المعادية لتركيا. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T08:40+0000
2021-12-19T08:40+0000
2021-12-19T08:40+0000
إيلون ماسك
الرئيس التركي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053306865_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f41ed0cd3bc0dd1bfea8c8acabb90bb9.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول" أن إشادة الرئيس التركي جاءت ضمن رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، باستخدام صاروخ فالكون 9 المملوك لشركة سبيس إكس.ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله: "أهنئ السيد (إيلون) ماسك وشركة سبيس إكس على عدم رضوخهما إلى عمليات الابتزاز والضغوط التي مارستها لوبيات معادية لتركيا".واعتبر رئيس تركيا أن قمر توركسات 5 بي الذي سينطلق من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، هو أقوى قمر اتصالات لبلاده من حيث القدرات العالية.وأشار أردوغان إلى أن القمر الجديد المقرر أن يعمل في مدار 42 درجة شرق، سوف يزيد من سرعة وقدرة نقل البيانات بأكثر من 15 ضعفا.يذكر أن القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، انطلق صباح اليوم للفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بفلوريدا.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-يكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والقارة-الأفريقية-1054291603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053306865_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4ddcc7e513d69eadd6b78cbcebc3db0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, الرئيس التركي
الرئيس التركي يشيد بإيلون ماسك
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بـ"عدم رضوخ" مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، لابتزازات وضغوطات الأوساط المعادية لتركيا.
وذكرت
وكالة "الأناضول"
أن إشادة الرئيس التركي جاءت ضمن رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، باستخدام صاروخ فالكون 9 المملوك لشركة سبيس إكس.
ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله: "أهنئ السيد (إيلون) ماسك وشركة سبيس إكس على عدم رضوخهما إلى عمليات الابتزاز والضغوط التي مارستها لوبيات معادية لتركيا".
واعتبر
رئيس تركيا
أن قمر توركسات 5 بي الذي سينطلق من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، هو أقوى قمر اتصالات لبلاده من حيث القدرات العالية.
وأشار أردوغان إلى أن القمر الجديد المقرر أن يعمل في مدار 42 درجة شرق، سوف يزيد من سرعة وقدرة نقل البيانات بأكثر من 15 ضعفا.
يذكر أن القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، انطلق صباح اليوم للفضاء بنجاح من قاعدة كاب كانافيرال بفلوريدا.