السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
© Twitter/Bordng12الخطوط الجوية السعودية
© Twitter/Bordng12
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.
ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، عن العبدالعالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.
فيديو | متحدث #الصحة:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2021
الإصابة بفيروس #كورونا لا تكفي للحماية من متحورات #كورونا ويجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة "التنشيطية"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aTLO2XIa31
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
فيديو | متحدث #الصحة:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2021
متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارا ويجعلنا في حالة "قلق"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wfu1RDNrt1
وفي السياق نفسه، ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، المواطنين بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة، خاصة للدولة عالية الخطورة، والتي يتفشى فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
فيديو | وقاية:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2021
تجنب السفر خارج #المملكة لغير الضرورة وخاصة للدول عالية المخاطر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GqLTGSEk14
وأوضح العبد العالي أن الجرعة "التنشيطية" للقاح كورونا تقاوم المتحور "أوميكرون" بأكثر من 25 مرة من جرعتين فقط.