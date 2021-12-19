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السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:01+0000
2021-12-19T14:01+0000
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أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، عن العبدالعالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.وفي السياق نفسه، ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، المواطنين بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة، خاصة للدولة عالية الخطورة، والتي يتفشى فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".وأوضح العبد العالي أن الجرعة "التنشيطية" للقاح كورونا تقاوم المتحور "أوميكرون" بأكثر من 25 مرة من جرعتين فقط.
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أخبار العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

14:01 GMT 19.12.2021
© Twitter/Bordng12الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Twitter/Bordng12
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.
ونقلت قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، عن العبدالعالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
وفي السياق نفسه، ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، المواطنين بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة، خاصة للدولة عالية الخطورة، والتي يتفشى فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
وأوضح العبد العالي أن الجرعة "التنشيطية" للقاح كورونا تقاوم المتحور "أوميكرون" بأكثر من 25 مرة من جرعتين فقط.
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