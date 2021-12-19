تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الشرطة-الفرنسية-تعتقل-خمسين-شخصا-احتفلوا-بنهائي-كأس-العرب-1054341694.html
الشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
الشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال أكثر من خمسين شخصا احتفلوا طوال الليل بفوز الجزائر في نهائي كأس العرب. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T14:19+0000
2021-12-19T14:19+0000
العالم العربي
العالم
فرنسا
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104199/60/1041996005_0:42:2094:1220_1920x0_80_0_0_e4ca44dadf0bdf652c84cd2ad9a26a33.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعرض أكثر من خمسين شخصا للاعتقال في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، جراء احتفالهم طوال الليل بحصول الجزائر على اللقب في نهائي كأس العرب.وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال 32 شخصا في مدينة باريس وحدها، وتم تحذير 432 شخصا، وذلك بسبب مخالفات مرورية حيث احتفل المشجعون وسط المدينة.وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن حققت الجزائر لقب بطلة إفريقيا بفوزها على تونس في قطر، يوم أمس السبت، بنتيجة 2-0 في الوقت الإضافي للمباراة، مما دفع الجماهير إلى الخروج بأعداد كبيرة للاحتفال في عدة مدن فرنسية ما تسبب بأعمال شغب وخاصة في حي الشانزليزيه في باريس، بحسب الوكالة.وكانت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، قد نشرت في وقت سابق اليوم تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، تهدد فيها مجددا المهاجرين الجزائريين بعد أعمال الشعب الأخيرة في الشانزليزيه، داعية إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بالنسبة لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/فرنسا-تأمل-في-نبذ-خلافات-الماضي-مع-الجزائر-وإذابة-الجليد-عن-علاقاتهما-العميقة-1053710628.html
https://arabic.sputniknews.com/20211219/بعد-احتفالات-الشانزليزيه-لوبان-تدعو-إلى-إلغاء-منح-الجنسية-التلقائي-للمهاجرين-الجزائريين-1054337152.html
فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104199/60/1041996005_207:0:1888:1261_1920x0_80_0_0_0fcb2f27f164b68d3c73d4a4f8db74c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, فرنسا, الجزائر

الشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب

14:19 GMT 19.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHيوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال أكثر من خمسين شخصا احتفلوا طوال الليل بفوز الجزائر في نهائي كأس العرب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعرض أكثر من خمسين شخصا للاعتقال في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، جراء احتفالهم طوال الليل بحصول الجزائر على اللقب في نهائي كأس العرب.
وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال 32 شخصا في مدينة باريس وحدها، وتم تحذير 432 شخصا، وذلك بسبب مخالفات مرورية حيث احتفل المشجعون وسط المدينة.
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
فرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
8 ديسمبر, 15:49 GMT
وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن حققت الجزائر لقب بطلة إفريقيا بفوزها على تونس في قطر، يوم أمس السبت، بنتيجة 2-0 في الوقت الإضافي للمباراة، مما دفع الجماهير إلى الخروج بأعداد كبيرة للاحتفال في عدة مدن فرنسية ما تسبب بأعمال شغب وخاصة في حي الشانزليزيه في باريس، بحسب الوكالة.
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
بعد احتفالات الشانزليزيه.. لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين
12:58 GMT
وكانت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، قد نشرت في وقت سابق اليوم تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، تهدد فيها مجددا المهاجرين الجزائريين بعد أعمال الشعب الأخيرة في الشانزليزيه، داعية إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بالنسبة لهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأردوغان: حرب الاستقلال الاقتصادي مستمرة بنجاح
14:34 GMTالسعودية تضع شرطا لعودة سوريا للجامعة العربية وحمدوك يؤكد: أمن السودان واستقراره في خطر
14:32 GMTالأردن يستلم قرضا بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي
14:31 GMTفرنسا تسهل على مواطنيها حمل اسم الأم
14:19 GMTالشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب
14:19 GMTكلوب يعلق على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح.. فيديو
14:15 GMTالأرصاد المصرية: الحرارة في بعض المناطق ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر
14:10 GMTتهديدات بعصيان مدني... ما انعكاسات تأجيل الانتخابات على الشارع الليبي؟
14:01 GMTالسعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة وتوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
13:59 GMTالأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بيروت في زيارة "تضامن"
13:55 GMTقناة السويس تحقق إيرادات لم تسجلها من قبل
13:53 GMTوزيرة الدفاع الفرنسية: لا نريد تكرار تجربة الحرب البادرة مع روسيا
13:47 GMTأمين عام الإنتربول يقوم بزيارة رسمية إلى قطر
13:42 GMTالفنان المصري شيكو يعلن إصابته بكورونا
13:39 GMTأسرة لاجئ أفغاني في أمريكا مقتول تطالب شركة "أوبر" بتعويض 4 ملايين دولار
13:39 GMT "هولي" و"زينة" تغادران سوريا إلى هولندا.. صور
13:36 GMTمصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين بتهمة التخابر
13:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 100 من مسلحي "أنصار الله" بعمليات في مأرب
13:33 GMTالعراق يغلق معبر ثان يستخدمه الجيش الأمريكي لتصدير النفط المسروق من سوريا
13:24 GMTتونس تستعد لإرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية