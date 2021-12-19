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الشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب

الشرطة الفرنسية تعتقل خمسين شخصا احتفلوا بنهائي كأس العرب

أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال أكثر من خمسين شخصا احتفلوا طوال الليل بفوز الجزائر في نهائي كأس العرب. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تعرض أكثر من خمسين شخصا للاعتقال في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، جراء احتفالهم طوال الليل بحصول الجزائر على اللقب في نهائي كأس العرب.وأعلنت الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال 32 شخصا في مدينة باريس وحدها، وتم تحذير 432 شخصا، وذلك بسبب مخالفات مرورية حيث احتفل المشجعون وسط المدينة.وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن حققت الجزائر لقب بطلة إفريقيا بفوزها على تونس في قطر، يوم أمس السبت، بنتيجة 2-0 في الوقت الإضافي للمباراة، مما دفع الجماهير إلى الخروج بأعداد كبيرة للاحتفال في عدة مدن فرنسية ما تسبب بأعمال شغب وخاصة في حي الشانزليزيه في باريس، بحسب الوكالة.وكانت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، قد نشرت في وقت سابق اليوم تغريدة عبر حسابها على منصة تويتر، تهدد فيها مجددا المهاجرين الجزائريين بعد أعمال الشعب الأخيرة في الشانزليزيه، داعية إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بالنسبة لهم.

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