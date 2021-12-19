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https://arabic.sputniknews.com/20211219/برشلونة-يقدم-التهاني-للمنتخب-الجزائري-بعد-تتويجه-بكأس-العرب-1054333396.html
برشلونة يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب
برشلونة يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب
قدم نادي برشلونة الإسباني التهاني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2021، بعد فوز مثير على نظيره التونسي بثنائية نظيفة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:38+0000
2021-12-19T11:38+0000
2021-12-19T11:40+0000
رياضة
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ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة لتتويج المنتحب الجزائري بكأس العرب وأررفقها بتعليق: "ألف مبروك لمنتخب الجزائر المتوج بلقب بطولة كأس العرب". هذا وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في نهائي البطولة، التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
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رياضة
برشلونة يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب 11:38 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 11:40 GMT 19.12.2021)
قدم نادي برشلونة الإسباني التهاني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2021، بعد فوز مثير على نظيره التونسي بثنائية نظيفة.
ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة لتتويج المنتحب الجزائري بكأس العرب وأررفقها بتعليق: "ألف مبروك لمنتخب الجزائر المتوج بلقب بطولة كأس العرب".
هذا وفاز
منتخب الجزائر
على نظيره التونسي أمس السبت في نهائي البطولة، التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.
وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.