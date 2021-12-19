تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/برشلونة-يقدم-التهاني-للمنتخب-الجزائري-بعد-تتويجه-بكأس-العرب-1054333396.html
برشلونة يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب
برشلونة يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب
قدم نادي برشلونة الإسباني التهاني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2021، بعد فوز مثير على نظيره التونسي بثنائية نظيفة. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:38+0000
2021-12-19T11:40+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة لتتويج المنتحب الجزائري بكأس العرب وأررفقها بتعليق: "ألف مبروك لمنتخب الجزائر المتوج بلقب بطولة كأس العرب". هذا وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في نهائي البطولة، التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

برشلونة يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس العرب

11:38 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 11:40 GMT 19.12.2021)
تابعنا عبر
قدم نادي برشلونة الإسباني التهاني للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2021، بعد فوز مثير على نظيره التونسي بثنائية نظيفة.
ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة لتتويج المنتحب الجزائري بكأس العرب وأررفقها بتعليق: "ألف مبروك لمنتخب الجزائر المتوج بلقب بطولة كأس العرب".
هذا وفاز منتخب الجزائر على نظيره التونسي أمس السبت في نهائي البطولة، التي استضافتها قطر (2 - 0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب، بعدما أخفق في تحقيق ذلك خلال النسخ الـ 9 الماضية.
وأصبح محاربو الصحراء سادس منتخب يحصل على البطولة بعد المنتخب العراقي حامل اللقب 4 مرات، والسعودي (مرتين)، ومنتخبات مصر وتونس والمغرب والتي حصل كل منها على اللقب مرة واحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:06 GMTبرلماني إيراني يتهم السعودية بتحريف الحقائق بشأن نشاط بلاده النووي
13:05 GMTرئيس سيراليون: قمة "تركيا - أفريقيا" كانت ناجحة
13:03 GMTبدء التصويت في انتخابات المجلس التشريعي بهونغ كونغ
13:03 GMTسر وتوقيت الهجوم السعودي الحاد على سوريا؟
13:01 GMTآلاف الأتراك يتظاهرون في إسطنبول احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
12:58 GMTبعد احتفالات الشانزليزيه.. لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين
12:56 GMTوزيرة الدفاع الألمانية تدعو إلى "عقوبات أشد" على روسيا تستهدف الرئيس بوتين
12:53 GMTإيران تعلن أول إصابة بمتحور "أوميكرون" وتعقد اجتماعا طارئا
12:45 GMTناشط تونسي يعلن تعليق اعتصام.. والمعتصمون يرفضون: "حابب تروح روح" .. فيديو
12:40 GMTمحمد صلاح على أعتاب رقم جديد أمام توتنهام
12:38 GMTلاعب سعودي يزيل علم إسرائيل من على قميصه في مباراة استعراضية... صورة
12:30 GMTمصرع 16 عاملا في انهيار صخري جنوبي اليمن
12:25 GMTالشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي
12:25 GMTالخارجية الألمانية: من حق الشعب السوداني أن يعبر عن رأيه
12:18 GMTالسلطات الجزائرية: قتيلان وعشرات الجرحى حصيلة الاحتفالات بكأس العرب
12:14 GMTاجتماع عاجل في "كاف" لمناقشة تأجيل بطولة أمم أفريقيا
12:14 GMTمدرب ليفربول: لن نتعاقد مع لاعبين يرفضون اللقاح
12:13 GMTهل أدارت الولايات المتحدة ظهرها للشرق الأوسط؟
12:10 GMTخبير: الإمارات ترى الشرق الأوسط قد يتجه للتهدئة ما يدفعها لتعليق الصفقة العسكرية
12:09 GMTدراسة: غرسات الأسنان سبب رئيسي في السكتات الدماغية والنوبات القلبية