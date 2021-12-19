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https://arabic.sputniknews.com/20211219/بسبب-أوميكرون-الكنيست-يطالب-9-من-نوابه-دخول-عزل-صحي--1054329169.html
بسبب أوميكرون.. الكنيست يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي
بسبب أوميكرون.. الكنيست يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي
قال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي إن 9 من نواب البرلمان الإسرائيلي مطالبين بالدخول في عزل صحي اليوم الأحد. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:40+0000
2021-12-19T09:40+0000
إسرائيل
أوميكرون
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وعزا المتحدث باسم الكنيست ذلك إلى احتمالية تعرضهم إلى سلالة "أوميكرون" المتحور الأحدث من فيروس كورونا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".وكان النواب التسعة على اتصال بمراسل في قناة الكنيست والذي تبين إصابته بفيروس كورونا، وسط شكوك أنه قد يكون أصيب بمتحور أوميكرون.وفي الأسبوع الماضي، تبين إصابة حارس أمن بالكنيست بمتحور أوميكرون، وفي الأيام اللاحقة تبين إصابة 4 موظفين آخرين بفيروس كورونا يرجح أن أحدهم أصيب بأوميكرون.ونتيجة لذلك، طلب من العشرات من موظفي الكنيست والنواب الدخول في عزل صحي وفقا للتدابير الخاصة بمواجهة المتحور الجديد. كما أنه يتعين على الأشخاص الحاصلين على اللقاح الكامل الدخول في عزل لمدة ثلاثة أيام على الأقل إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنهم أصيبوا بالمتحور.يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي لعقد اجتماع الأسبوعي لمناقشة الوضع الخاص بجائحة كورونا في البلاد.
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إسرائيل, أوميكرون

بسبب أوميكرون.. الكنيست يطالب 9 من نوابه دخول عزل صحي

09:40 GMT 19.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNالكنيست يمنح الثقة للحكومة الجديدة في إسرائيل
الكنيست يمنح الثقة للحكومة الجديدة في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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قال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي إن 9 من نواب البرلمان الإسرائيلي مطالبين بالدخول في عزل صحي اليوم الأحد.
وعزا المتحدث باسم الكنيست ذلك إلى احتمالية تعرضهم إلى سلالة "أوميكرون" المتحور الأحدث من فيروس كورونا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
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وكان النواب التسعة على اتصال بمراسل في قناة الكنيست والذي تبين إصابته بفيروس كورونا، وسط شكوك أنه قد يكون أصيب بمتحور أوميكرون.
وفي الأسبوع الماضي، تبين إصابة حارس أمن بالكنيست بمتحور أوميكرون، وفي الأيام اللاحقة تبين إصابة 4 موظفين آخرين بفيروس كورونا يرجح أن أحدهم أصيب بأوميكرون.
ونتيجة لذلك، طلب من العشرات من موظفي الكنيست والنواب الدخول في عزل صحي وفقا للتدابير الخاصة بمواجهة المتحور الجديد. كما أنه يتعين على الأشخاص الحاصلين على اللقاح الكامل الدخول في عزل لمدة ثلاثة أيام على الأقل إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنهم أصيبوا بالمتحور.
يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي لعقد اجتماع الأسبوعي لمناقشة الوضع الخاص بجائحة كورونا في البلاد.
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