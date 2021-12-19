صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا

الصورة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأحد، وظهر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت.وقالت الغارديان إن الصورة التُقطت في مايو/أيار 2020 في أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19.وردا على ذلك، قال مكتب جونسون إنه "كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم".وذكر تقرير الغارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو/أيار 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.وردا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت "اجتماعات العمل غالبا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت"وأضاف "داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".وقالت الصحيفة، إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون الأسبوع الماضي حدوث تجمع، قائلة إن موظفي داونينغ ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء.وفي ذلك اليوم، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمرا صحفيا حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد وعدم الاستفادة من الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتواصل الاجتماعي في مجموعات.
وقالت الغارديان إن الصورة التُقطت في مايو/أيار 2020 في أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19.
ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ. وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.
وردا على ذلك، قال مكتب جونسون إنه "كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم".
وذكر تقرير الغارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو/أيار 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.
وأضاف "داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".
“this Downing Street parties story has really cut through, it’s radicalised a lot of apolitical people!” insists man (me) who has spent every other tweet for the last few years moaning about Boris Johnson pic.twitter.com/hsuAutDnEm