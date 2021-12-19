https://arabic.sputniknews.com/20211219/صورة-تظهر-رئيس-الوزراء-البريطاني-جونسون-يخرق-قواعد-إغلاق-كورونا-1054355731.html

صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا

صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا

كشفت صورة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نشرت حديثا أنه كان يخرق قواعد إغلاق فيروس كورونا في البلاد، في الوقت ذاته الذي كان يحث المواطنين. 19.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-19T21:34+0000

2021-12-19T21:34+0000

2021-12-19T21:34+0000

أخبار برطانيا

فيروس كورونا

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الصورة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأحد، وظهر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت.وقالت الغارديان إن الصورة التُقطت في مايو/أيار 2020 في أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19.وردا على ذلك، قال مكتب جونسون إنه "كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم".وذكر تقرير الغارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو/أيار 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.وردا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت "اجتماعات العمل غالبا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت"وأضاف "داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".وقالت الصحيفة، إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون الأسبوع الماضي حدوث تجمع، قائلة إن موظفي داونينغ ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء.وفي ذلك اليوم، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمرا صحفيا حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد وعدم الاستفادة من الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتواصل الاجتماعي في مجموعات.

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أخبار برطانيا, فيروس كورونا