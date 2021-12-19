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طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو
طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو
تعد الملاكمة من الألعاب الرياضية التي تعود بنفع كبير على الصحة البدنية للإنسان لأنها تسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:45+0000
2021-12-19T09:45+0000
رياضة
الصين
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وتتطلب ممارسة لعبة الملاكمة أداء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات التي يعتمد عليها الملاكم في مواجهة خصمه.وتساهم الملاكمة في زيادة القوة العامة للجسم الذي يحتاج إلى امتلاك قوة تمكنه من التعامل مع الخصم أو الأجسام التي يستخدمها في التدريب.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفلة تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية أثناء محاكاتها مواجهة خصم أو حقيبة تدريب.وتقوم الطفلة الصينية بأداء مجموعة من الحركات التي يستخدمها الملاكم في الدفاع عن نفسها بدقة عالية إضافة إلى حركات هجومية تمكنه من هزيمة خصمه.
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رياضة, الصين

طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو

09:45 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jradatفتيات من غزة يقتحمن رياضة الملاكمة
فتيات من غزة يقتحمن رياضة الملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تعد الملاكمة من الألعاب الرياضية التي تعود بنفع كبير على الصحة البدنية للإنسان لأنها تسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.
وتتطلب ممارسة لعبة الملاكمة أداء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات التي يعتمد عليها الملاكم في مواجهة خصمه.
وتساهم الملاكمة في زيادة القوة العامة للجسم الذي يحتاج إلى امتلاك قوة تمكنه من التعامل مع الخصم أو الأجسام التي يستخدمها في التدريب.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفلة تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية أثناء محاكاتها مواجهة خصم أو حقيبة تدريب.
وتقوم الطفلة الصينية بأداء مجموعة من الحركات التي يستخدمها الملاكم في الدفاع عن نفسها بدقة عالية إضافة إلى حركات هجومية تمكنه من هزيمة خصمه.
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