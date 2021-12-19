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https://arabic.sputniknews.com/20211219/طفلة-صينية-تؤدي-تمارين-الملاكمة-بمهارة-عالية-فيديو-1054329038.html
طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو
طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو
تعد الملاكمة من الألعاب الرياضية التي تعود بنفع كبير على الصحة البدنية للإنسان لأنها تسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T09:45+0000
2021-12-19T09:45+0000
2021-12-19T09:45+0000
رياضة
الصين
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وتتطلب ممارسة لعبة الملاكمة أداء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات التي يعتمد عليها الملاكم في مواجهة خصمه.وتساهم الملاكمة في زيادة القوة العامة للجسم الذي يحتاج إلى امتلاك قوة تمكنه من التعامل مع الخصم أو الأجسام التي يستخدمها في التدريب.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفلة تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية أثناء محاكاتها مواجهة خصم أو حقيبة تدريب.وتقوم الطفلة الصينية بأداء مجموعة من الحركات التي يستخدمها الملاكم في الدفاع عن نفسها بدقة عالية إضافة إلى حركات هجومية تمكنه من هزيمة خصمه.
الصين
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1047877733_236:0:1676:1080_1920x0_80_0_0_a057c32e489f36566abb9cca93be6771.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الصين
طفلة صينية تؤدي تمارين الملاكمة بمهارة عالية... فيديو
تعد الملاكمة من الألعاب الرياضية التي تعود بنفع كبير على الصحة البدنية للإنسان لأنها تسهم في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.
وتتطلب ممارسة
لعبة الملاكمة
أداء مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات التي يعتمد عليها الملاكم في مواجهة خصمه.
وتساهم الملاكمة في زيادة القوة العامة للجسم الذي يحتاج إلى امتلاك قوة تمكنه من التعامل مع الخصم أو الأجسام التي يستخدمها في التدريب.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طفلة تؤدي
تمارين الملاكمة
بمهارة عالية أثناء محاكاتها مواجهة خصم أو حقيبة تدريب.
وتقوم الطفلة الصينية بأداء مجموعة من الحركات التي يستخدمها الملاكم في الدفاع عن نفسها بدقة عالية إضافة إلى
حركات هجومية
تمكنه من هزيمة خصمه.