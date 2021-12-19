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https://arabic.sputniknews.com/20211219/غروشكو-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-لا-تنطوي-على-أي-أجندات-خفية-1054346743.html
غروشكو: مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية لا تنطوي على أي أجندات خفية
غروشكو: مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية لا تنطوي على أي أجندات خفية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأحد، أن مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية لا تنطوي على أي أجندات خفية. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:21+0000
2021-12-19T16:21+0000
روسيا
الناتو
حلف شمال الأطلسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات للصحفيين: "لقد تم إعداد المقترحات بشكل يكون واضحا تماما. يتم انتقادنا لأننا منفتحون جدا، ولكننا ننطلق من أننا في نقطة تحول محفوفة بالمخاطر في العلاقات الدولية".ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سياسة "الأبواب المفتوحة" تتعارض مع مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن انضمام دول أخرى له سيزيد من ضعفه.وتابع "ماذا يعني توسع الناتو؟ إنها سياسة الأبواب المفتوحة. لقد وصلت إلى الحد الأقصى لها... إنها تتعارض مع مصالح الناتو لأن أي توسع سيزيد من ضعف الحلف نفسه".واعتبر غروشكو أن إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة القضايا الأمنية بشكلها الحالي، يعني شيئا واحدا، وهو أن أوروبا تخضع بالكامل لسيطرة الحلف في هذا المجال.يذكر أن العلاقات بين روسيا و"الناتو"، تشهد خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.
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روسيا, الناتو, حلف شمال الأطلسي, أخبار العالم الآن

غروشكو: مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية لا تنطوي على أي أجندات خفية

16:21 GMT 19.12.2021
© AFP 2021 / John Thysنائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / John Thys
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأحد، أن مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية لا تنطوي على أي أجندات خفية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات للصحفيين: "لقد تم إعداد المقترحات بشكل يكون واضحا تماما. يتم انتقادنا لأننا منفتحون جدا، ولكننا ننطلق من أننا في نقطة تحول محفوفة بالمخاطر في العلاقات الدولية".
ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سياسة "الأبواب المفتوحة" تتعارض مع مصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن انضمام دول أخرى له سيزيد من ضعفه.
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وتابع "ماذا يعني توسع الناتو؟ إنها سياسة الأبواب المفتوحة. لقد وصلت إلى الحد الأقصى لها... إنها تتعارض مع مصالح الناتو لأن أي توسع سيزيد من ضعف الحلف نفسه".

واعتبر غروشكو أن إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لمناقشة القضايا الأمنية بشكلها الحالي، يعني شيئا واحدا، وهو أن أوروبا تخضع بالكامل لسيطرة الحلف في هذا المجال.
يذكر أن العلاقات بين روسيا و"الناتو"، تشهد خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة هجومية في الدول المتاخمة لروسيا.
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