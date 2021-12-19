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قرقاش يكشف عن دليل يؤكد على "طي صفحة الخلاف" بين الإمارات وقطر
قرقاش يكشف عن دليل يؤكد على "طي صفحة الخلاف" بين الإمارات وقطر
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن دليل ‏يؤكد على إنهاء الخلافات بين بلاده وقطر.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:34+0000
2021-12-19T07:34+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأكد قرقاش في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري، أمس السبت، يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري".وأضاف قرقاش أن "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأ أمس السبت، قطر بالعيد الوطني، وهي أول مرة له منذ الأزمة الخليجية التي وقعت في عام 2017، وانتهت بـ"اتفاق العلا" في السعودية العام الحالي.وكتب ابن زايد عبر "تويتر": "خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنيا لهم مزيدا من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني".كما أرسل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: ""نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعبا يومهم الوطني المجيد، ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".وتابع حاكم دبي لأمير قطر: "تجمعنا مظلة مجلس التعاون، وتجمعنا الأخوة والنسب، وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله".وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه كلمة، أمس السبت، إلى شعبه وكل المقيمين في بلاده، بينما شهد عروض عسكرية مهيبة بمناسبة ذكرى تأسيسها، والتي توافق يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

قرقاش يكشف عن دليل يؤكد على "طي صفحة الخلاف" بين الإمارات وقطر

07:34 GMT 19.12.2021
© REUTERS / NEIL HALLأنور قرقاش
أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
أنور قرقاش
© REUTERS / NEIL HALL
تابعنا عبر
كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن دليل ‏يؤكد على إنهاء الخلافات بين بلاده وقطر.‏
وأكد قرقاش في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري، أمس السبت، يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري".
وأضاف قرقاش أن "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".
وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأ أمس السبت، قطر بالعيد الوطني، وهي أول مرة له منذ الأزمة الخليجية التي وقعت في عام 2017، وانتهت بـ"اتفاق العلا" في السعودية العام الحالي.
وكتب ابن زايد عبر "تويتر": "خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنيا لهم مزيدا من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني".
كما أرسل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: ""نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعبا يومهم الوطني المجيد، ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".
وتابع حاكم دبي لأمير قطر: "تجمعنا مظلة مجلس التعاون، وتجمعنا الأخوة والنسب، وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله".
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه كلمة، أمس السبت، إلى شعبه وكل المقيمين في بلاده، بينما شهد عروض عسكرية مهيبة بمناسبة ذكرى تأسيسها، والتي توافق يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
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