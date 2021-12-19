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وزير الخارجية التركي: دعم أفغانستان واجب ديني
وزير الخارجية التركي: دعم أفغانستان واجب ديني
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إلى دعم أفغانستان للحيلولة دون انهيار اقتصادها، معتبرا أن دعمها واجب ديني وأخلاقي. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:01+0000
2021-12-19T11:04+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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جاء هذا في كلمة أدلى بها في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن أفغانستان، في إسلام أباد، بحسب وكالة الأناضول.وقال وزير الخارجية التركي: "يجب أن نحول دون انهيار الاقتصاد الأفغاني من خلال مساعدة ودعم النظام المالي وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة السيولة".وأكد تشاووش أوغلو ضرورة التعاون مع حكومة حركة طالبان بهدف تحقيق الاستقرار في أفغانستان.واعتبر أن دعم أفغانستان واجب أخلاقي وديني، مؤكدا ضرورة قيام منظمة التعاون الإسلامي بدور قيادي في حشد الدعم الدولي للبلد المسلم.يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا، اليوم في إسلام آباد، بهدف مراجعة الأزمات الخطيرة في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/-السعودية-انهيار-الوضع-في-أفغانستان-سيقود-لفوضى-تصب-في-مصلحة-المتطرفين-1054332084.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

وزير الخارجية التركي: دعم أفغانستان واجب ديني

11:01 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 11:04 GMT 19.12.2021)
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
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دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إلى دعم أفغانستان للحيلولة دون انهيار اقتصادها، معتبرا أن دعمها واجب ديني وأخلاقي.
جاء هذا في كلمة أدلى بها في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن أفغانستان، في إسلام أباد، بحسب وكالة الأناضول.
وزير الخارجية الفسلطيني رياض المالكي، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
السعودية: انهيار الوضع في أفغانستان سيقود لفوضى تصب في مصلحة المتطرفين
10:46 GMT
وقال وزير الخارجية التركي: "يجب أن نحول دون انهيار الاقتصاد الأفغاني من خلال مساعدة ودعم النظام المالي وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة السيولة".
وأكد تشاووش أوغلو ضرورة التعاون مع حكومة حركة طالبان بهدف تحقيق الاستقرار في أفغانستان.
واعتبر أن دعم أفغانستان واجب أخلاقي وديني، مؤكدا ضرورة قيام منظمة التعاون الإسلامي بدور قيادي في حشد الدعم الدولي للبلد المسلم.
يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا، اليوم في إسلام آباد، بهدف مراجعة الأزمات الخطيرة في المنطقة.
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