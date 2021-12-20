أعمال ترميم تستهدف إحياء "أقدم الإمارات العربية" في العراق

وشكّل مدير عام دائرة التحريات والتنقيب في الهيئة العامة للآثار والمتاحف العراقية، علي شلغم، اليوم الاثنين، لجنة برئاسة مفتش آثار وتراث محافظة ذي قار، عامر عبدالرزاق لإعداد دراسة متكاملة للاهتمام بإمارة "الخميسية" وترميمها.وصرح شلغم، ان "إمارة الخميسية تعد من أقدم الامارات العربية في جنوب العراق وشيدت عام 1881م، وبني بها قصر، ومسجد، ومدرسة، وبيوت سكنية أسسها الأمير عبدالله بن صالح بن محمد الخميس، وكانت موقعا تجاريا كبيرا يربط العراق بجميع مناطق وإمارات الخليج العربي"، حسب موقع الهيئة العامة للآثار والمتاحف على "فيسبوك".وأضاف أنه "مازالت أطلال تلك الإمارة الواقعة جنوب مدينة الناصرية مرئية من منارة المسجد والقصر".وأوضح أن "الموقع سجل رسميا في وحدة التراث في مفتشية آثار وتراث ذي قار ضمن المواقع التراثية".وشهد العراق استعادة لوح جلجامش التاريخي في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد أن سلمت وزارة الخارجية العراقية وزارة الثقافة، اللوح الذي يعود تاريخه إلى 3500 عام.وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن عام 2021 هو عام الدبلوماسية الثقافية، حيث استطاعت الخارجية العراقية إعادة كثير من الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج.
مرتّ العديد من الحضارات على بلاد الرافدين خلال الأزمنة المختلفة، من السومريين والأكاديين والبابليين، والآشوريين وغيرهم ممكن أغنى الإرث الحضاري في العراق، وعلى غرار الإمارات السابقة، شكلت الإمارات العربية جزءا كبيرا ومؤثرا في الحقب المختلفة في تاريخ البلاد.
وشكّل مدير عام دائرة التحريات والتنقيب في الهيئة العامة للآثار والمتاحف العراقية، علي شلغم، اليوم الاثنين، لجنة برئاسة مفتش آثار وتراث محافظة ذي قار، عامر عبدالرزاق لإعداد دراسة متكاملة للاهتمام بإمارة "الخميسية" وترميمها.
وصرح شلغم، ان "إمارة الخميسية تعد من أقدم الامارات العربية في جنوب العراق وشيدت عام 1881م، وبني بها قصر، ومسجد، ومدرسة، وبيوت سكنية أسسها الأمير عبدالله بن صالح بن محمد الخميس، وكانت موقعا تجاريا كبيرا يربط العراق بجميع مناطق وإمارات الخليج العربي"، حسب موقع الهيئة العامة للآثار والمتاحف على "فيسبوك".