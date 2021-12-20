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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الثلوج-تكسو-محافظة-مصرية-في-مشهد-نادر-القطب-الشمالي-في-الإسكندرية-صور-وفيديو-1054372175.html
الثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو
الثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الاثنين، صورا وفيديوهات لشوارع وميادين ‏محافظة الإسكندرية المصرية، بعد أن أصبحت مسكوة بالثلوج نتيجة الطقس... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:02+0000
2021-12-20T13:02+0000
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وتساقطت الثلوج على الإسكندرية وسط درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى.وتسبب مشهد الثلوج المتساقطة التي غطت شوارع الإسكندرية بالكامل في دهشة المواطنين، لكونها ظاهرة نادرة، الأمر الذي جعل البعض منهم يشير إلى أن "القطب الشمالي انتقل إلى الإسكندرية"، بينما أشار البعض إلى أن المدينة الساحلية أصبحت "قطعة من أوروبا".وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح.وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، أن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها البعض، أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.وكانت هيئة الأرصاد المصرية حذرت، أمس الأحد، من طقس اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.وأعلنت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ تعطيل الدراسة غدا الإثنين، لسوء الأحوال الجوية.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

الثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... ‏"القطب الشمالي في الإسكندرية"‏... صور وفيديو

13:02 GMT 20.12.2021
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورسقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020
سقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
سقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الاثنين، صورا وفيديوهات لشوارع وميادين ‏محافظة الإسكندرية المصرية، بعد أن أصبحت مسكوة بالثلوج نتيجة الطقس السيء الذي تمر به البلاد ‏حاليا.‏
وتساقطت الثلوج على الإسكندرية وسط درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى.
وتسبب مشهد الثلوج المتساقطة التي غطت شوارع الإسكندرية بالكامل في دهشة المواطنين، لكونها ظاهرة نادرة، الأمر الذي جعل البعض منهم يشير إلى أن "القطب الشمالي انتقل إلى الإسكندرية"، بينما أشار البعض إلى أن المدينة الساحلية أصبحت "قطعة من أوروبا".
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، أن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها البعض، أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.
وكانت هيئة الأرصاد المصرية حذرت، أمس الأحد، من طقس اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.
وأعلنت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ تعطيل الدراسة غدا الإثنين، لسوء الأحوال الجوية.
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