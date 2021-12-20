الثلوج تكسو محافظة مصرية في مشهد نادر... "القطب الشمالي في الإسكندرية"... صور وفيديو
سقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020
© Sputnik . Valeriy Melnikov/
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الاثنين، صورا وفيديوهات لشوارع وميادين محافظة الإسكندرية المصرية، بعد أن أصبحت مسكوة بالثلوج نتيجة الطقس السيء الذي تمر به البلاد حاليا.
وتساقطت الثلوج على الإسكندرية وسط درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية للصغرى.
من الاسكندرية موسكو الشرق الاوسط ، صباح الخير♥️ pic.twitter.com/Jj1NxkwMDX— i meme it (@egymeme11) December 20, 2021
Alexandria below the snow #egyptscoop #Alexandria #الإسكندرية pic.twitter.com/xbG7ehxSlT— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) December 20, 2021
وتسبب مشهد الثلوج المتساقطة التي غطت شوارع الإسكندرية بالكامل في دهشة المواطنين، لكونها ظاهرة نادرة، الأمر الذي جعل البعض منهم يشير إلى أن "القطب الشمالي انتقل إلى الإسكندرية"، بينما أشار البعض إلى أن المدينة الساحلية أصبحت "قطعة من أوروبا".
جولة مع ثلوج الإسكندرية😍❄ بعد أن تحول الشارع إلى اللون الأبيض 🌨😷#TeNTV pic.twitter.com/JiHSC1dKcW— TeN TV (@TeNTVEG) December 20, 2021
#الأسكندرية_الأن— Mohamed Mamdouh (@Mohamed75374716) December 20, 2021
بدل ما نروح القطب الشمالى هو جالنا 🥶🥶 ✋❤❤ pic.twitter.com/6z2N4xBYA6
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، غلق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، أن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها البعض، أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.
وكانت هيئة الأرصاد المصرية حذرت، أمس الأحد، من طقس اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.
وأعلنت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ تعطيل الدراسة غدا الإثنين، لسوء الأحوال الجوية.