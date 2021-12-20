تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الحرس-الثوري-يبدأ-تدريباته-ويهدد-بالرد-الساحق-فورا-على-أي-هجوم-إسرائيلي-1054364311.html
الحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية
الحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية
توعد قيادي كبير في الحرس الثوري، بالرد الساحق على أي هجوم قد تشنه إسرائيل على إيران، في وقت تنظر فيه تل أبيب إلى الحل العسكري على أنه الخيار الأخير لمنع إيران... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:01+0000
2021-12-20T10:06+0000
العالم
أخبار إيران
إسرائيل
الاتفاق النووي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646920_0:97:2027:1237_1920x0_80_0_0_0a8143c34efb849d670e5630354b2f40.jpg
وقال قائد "مقر خاتم الأنبياء" الجنرال غلام علي رشيد، إن القوات المسلحة الإيرانية ستهاجم على الفور كل المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استُخدمت لتنفيذ الاعتداء على بلاده، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وجاءت تصريحات الجنرال الإيراني، خلال تدريبات عسكرية بدأت عقب مؤتمر قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أبلغ واشنطن بأنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل، لا تزال تنظر إلى الخيار العسكري على أنه الخيار الأخير، وذلك في حال فشل المحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.وذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تحاول الحصول على موافقة بعض الدول الخليجية من أجل بناء أو نصب أنظمة عسكرية دفاعية ضد إيران في المنطقة، خاصة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية.وأكدت الصحيفة أن هذا الاقتراح أو السعي الإسرائيلي هو ما ناقشه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال زيارته للإمارات، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع بحث مدى إمكانية جعل إسرائيل لاعبا مركزيا ورئيسيا لبعض الدول في المنطقة، دون تسميتها.في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية لهجوم ضد إيران عندما أبلغهم غانتس بذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تفحص-موقعا-نوويا-بعد-هجوم-إسرائيلي-1054344014.html
https://arabic.sputniknews.com/20211212/وزير-إسرائيلي-سابق-يشكك-في-قدرة-بلاده-بالهجوم-على-إيران-1053844073.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050646920_226:0:2027:1351_1920x0_80_0_0_002b1e5344113f9b43939e4cfcff005d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, إسرائيل, الاتفاق النووي

الحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية

10:01 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 10:06 GMT 20.12.2021)
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
تابعنا عبر
توعد قيادي كبير في الحرس الثوري، بالرد الساحق على أي هجوم قد تشنه إسرائيل على إيران، في وقت تنظر فيه تل أبيب إلى الحل العسكري على أنه الخيار الأخير لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
وقال قائد "مقر خاتم الأنبياء" الجنرال غلام علي رشيد، إن القوات المسلحة الإيرانية ستهاجم على الفور كل المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استُخدمت لتنفيذ الاعتداء على بلاده، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وقال اللواء رشيد في حشد من كبار قادة الحرس الثوري في مناورات "النبي الأعظم" إن أي" تهديد للمراكز النووية والعسكرية من قبل الكيان الصهيوني ليس ممكنا دون إعطاء الضوء الأخضر والدعم من قبل أمريكا، ولو جرى تنفيذ هذه التهديدات فإن القوات المسلحة الإيرانية ستشن على الفور وفق الخطط التي تم التدريب عليها، هجمات مدمرة على جميع المراكز والقواعد والمسار والأجواء المستخدمة للعبور ومبدأ العدوان".
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفحص موقعا نوويا بعد هجوم إسرائيلي
أمس, 15:10 GMT
وجاءت تصريحات الجنرال الإيراني، خلال تدريبات عسكرية بدأت عقب مؤتمر قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أبلغ واشنطن بأنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل، لا تزال تنظر إلى الخيار العسكري على أنه الخيار الأخير، وذلك في حال فشل المحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تحاول الحصول على موافقة بعض الدول الخليجية من أجل بناء أو نصب أنظمة عسكرية دفاعية ضد إيران في المنطقة، خاصة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
وزير إسرائيلي سابق يشكك في قدرة بلاده بالهجوم على إيران
12 ديسمبر, 11:42 GMT
وأكدت الصحيفة أن هذا الاقتراح أو السعي الإسرائيلي هو ما ناقشه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال زيارته للإمارات، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع بحث مدى إمكانية جعل إسرائيل لاعبا مركزيا ورئيسيا لبعض الدول في المنطقة، دون تسميتها.
في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية لهجوم ضد إيران عندما أبلغهم غانتس بذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:31 GMTجنرالات سابقون يحذرون من "فوضى قاتلة" داخل الجيش الأمريكي في 2024 بعد نتائج ‏الانتخابات الرئاسية
10:27 GMTبيسكوف: روسيا لم تتلق بعد ردا جوهريا من الغرب بشأن الضمانات الأمنية
10:25 GMTتركيا تعلن عن خطوة محتملة مع قطر وسط تحذيرات سعودية من سيناريو خطير
10:23 GMTخبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين
10:19 GMTدراسة تكشف علاقة النظام الغذائي بالسرطان
10:07 GMTمصدر: اختبارات الطيران لصاروخ "سارمات" تبدأ في يناير
10:04 GMTلجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخص في احتجاجات الأحد
10:01 GMTالحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية
09:43 GMTسر انصراف نانسي عجرم من حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط... صور وفيديو
09:36 GMTموسكو تلوح برد عسكري إذا واصل حلف الناتو الضغط على النقاط المؤلمة
09:34 GMTإيلون ماسك يكشف عن قيمة ضرائبه خلال 2021... "أكثر من أي أمريكي في التاريخ"‏
09:32 GMT فلسطينية تبدع في صناعة تحف من الشمع للإنارة والزينة... صور وفيديو
09:32 GMTأصحاب فصيلة دم معينة أكثر عرضة للإصابة بالخرف
09:13 GMTالداخلية الكويتية تعلن موعد إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي
09:10 GMTخضار تناولها اليومي يخفض ضغط الدم
09:07 GMTشجرة عيد الميلاد في "مغارة سانتا" في دبي
08:55 GMTاندلاع حريق داخل غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية
08:53 GMTالخارجية الإيرانية: لا تقدم في المحادثات الأخيرة مع السعودية
08:28 GMTإسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ شهرين
08:27 GMTالإمارات تشكل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان