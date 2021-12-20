https://arabic.sputniknews.com/20211220/الحرس-الثوري-يبدأ-تدريباته-ويهدد-بالرد-الساحق-فورا-على-أي-هجوم-إسرائيلي-1054364311.html

الحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية

الحرس الثوري يبدأ مناوراته ويهدد بضربات مدمرة "فورا" على أي هجوم إسرائيلي ضد منشآت نووية

توعد قيادي كبير في الحرس الثوري، بالرد الساحق على أي هجوم قد تشنه إسرائيل على إيران، في وقت تنظر فيه تل أبيب إلى الحل العسكري على أنه الخيار الأخير لمنع إيران... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T10:01+0000

2021-12-20T10:01+0000

2021-12-20T10:06+0000

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وقال قائد "مقر خاتم الأنبياء" الجنرال غلام علي رشيد، إن القوات المسلحة الإيرانية ستهاجم على الفور كل المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استُخدمت لتنفيذ الاعتداء على بلاده، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وجاءت تصريحات الجنرال الإيراني، خلال تدريبات عسكرية بدأت عقب مؤتمر قال فيه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أبلغ واشنطن بأنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل، لا تزال تنظر إلى الخيار العسكري على أنه الخيار الأخير، وذلك في حال فشل المحادثات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.وذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تحاول الحصول على موافقة بعض الدول الخليجية من أجل بناء أو نصب أنظمة عسكرية دفاعية ضد إيران في المنطقة، خاصة أنظمة مضادة للطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية.وأكدت الصحيفة أن هذا الاقتراح أو السعي الإسرائيلي هو ما ناقشه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال زيارته للإمارات، الأسبوع الماضي، بالتوازي مع بحث مدى إمكانية جعل إسرائيل لاعبا مركزيا ورئيسيا لبعض الدول في المنطقة، دون تسميتها.في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم للاستعدادات الإسرائيلية لهجوم ضد إيران عندما أبلغهم غانتس بذلك".

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