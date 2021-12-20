تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الصين-تغرم-فتاة-200-مليون-دولار-في-أكبر-قضية-تهرب-ضريبي-لمشاهير-الإنترنت-1054369781.html
الصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
الصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
قالت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إن مدونة مؤثرة معروفة باسم "ملكة البث المباشر"، أُمرت بدفع 204 ملايين دولار (1.3 مليار يوان) للتهرب الضريبي، في أكبر غرامة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:00+0000
2021-12-20T12:00+0000
العالم
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053737723_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e6162864a1e92f8629787c8e8758c6d7.jpg
مؤثرة البث المباشر هوانغ وي، المعروفة باسم المستخدم "فايا"، هي واحدة من أكثر المؤثرين شهرة في مجال التجارة الإلكترونية في الصين، حيث يتابعها أكثر من 110 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت سلطات الضرائب في مقاطعة تشجيانغ الشرقية إنها بين عامي 2019 و2020 تهربت من 643 مليون يوان من الضرائب من خلال وسائل مثل إخفاء الدخل الشخصي والإقرارات الكاذبة بالدخل، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت السلطات في بيان على الإنترنت: "فرض إجمالي 1.341 مليار يوان على هوانغ وي في تحصيل الضرائب والرسوم الإضافية المتأخرة والغرامات".أطلقت بكين حملة واسعة النطاق لمكافحة التهرب الضريبي والسلوك غير الأخلاقي في صناعة الترفيه في وقت سابق من هذا العام، والتي طالت أيضا المؤثرين على الإنترنت ومجموعات المعجبين بالمشاهير.نشرت فايا اعتذارا مطولا على منصة التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر "وايبو"، وقالت: "خلال التحقيق، أدركت أن أفعالي انتهكت بالفعل قوانين وأنظمة الضرائب، وأنا نادمة للغاية وأعتذر للجمهور".
https://arabic.sputniknews.com/20211219/اكتشاف-غير-متوقع-أثناء-حفر-أطول-نفق-في-العالم-1054345574.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053737723_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bc16c81b08c76b69cea43e17c51beaf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, منوعات, الصين

الصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت

12:00 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
تابعنا عبر
قالت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إن مدونة مؤثرة معروفة باسم "ملكة البث المباشر"، أُمرت بدفع 204 ملايين دولار (1.3 مليار يوان) للتهرب الضريبي، في أكبر غرامة من نوعها.
مؤثرة البث المباشر هوانغ وي، المعروفة باسم المستخدم "فايا"، هي واحدة من أكثر المؤثرين شهرة في مجال التجارة الإلكترونية في الصين، حيث يتابعها أكثر من 110 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت سلطات الضرائب في مقاطعة تشجيانغ الشرقية إنها بين عامي 2019 و2020 تهربت من 643 مليون يوان من الضرائب من خلال وسائل مثل إخفاء الدخل الشخصي والإقرارات الكاذبة بالدخل، بحسب وكالة "فرانس برس".
نفق للقطارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
اكتشاف غير متوقع أثناء حفر أطول نفق في العالم
أمس, 15:47 GMT
وأضافت السلطات في بيان على الإنترنت: "فرض إجمالي 1.341 مليار يوان على هوانغ وي في تحصيل الضرائب والرسوم الإضافية المتأخرة والغرامات".
أطلقت بكين حملة واسعة النطاق لمكافحة التهرب الضريبي والسلوك غير الأخلاقي في صناعة الترفيه في وقت سابق من هذا العام، والتي طالت أيضا المؤثرين على الإنترنت ومجموعات المعجبين بالمشاهير.
نشرت فايا اعتذارا مطولا على منصة التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر "وايبو"، وقالت: "خلال التحقيق، أدركت أن أفعالي انتهكت بالفعل قوانين وأنظمة الضرائب، وأنا نادمة للغاية وأعتذر للجمهور".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:00 GMTالصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
11:53 GMTمسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام
11:53 GMTنادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي
11:49 GMTجبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
11:47 GMTإيران: الحرس الثوري يجري تدريبات على الحرب ويهدد إسرائيل وحلفاءها
11:44 GMT"ننتظر الرد السعودي"... طهران توجه دعوة إلى الرياض
11:32 GMTغانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية
11:29 GMTمستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
11:27 GMTروسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022
11:24 GMTميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية
11:18 GMTرغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط مدنيون قتلى في العمليات العسكرية الأمريكية؟
11:14 GMTالخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة
11:10 GMTسعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة
11:03 GMTالموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
10:56 GMTمقتل مغني شهير طعنا خلال مهرجان أمريكي
10:49 GMTلاعبة التنس بينغ شواي تنفي اتهامها لأحد السياسيين الصينيين بالاعتداء جنسيا عليها... "هناك سوء تفاهم"
10:44 GMTخبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
10:41 GMT7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا
10:34 GMTالاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني
10:31 GMTجنرالات سابقون يحذرون من "فوضى قاتلة" داخل الجيش الأمريكي في 2024 بعد نتائج ‏الانتخابات الرئاسية