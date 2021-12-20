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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الصين-تغرم-فتاة-200-مليون-دولار-في-أكبر-قضية-تهرب-ضريبي-لمشاهير-الإنترنت-1054369781.html
الصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
الصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
قالت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إن مدونة مؤثرة معروفة باسم "ملكة البث المباشر"، أُمرت بدفع 204 ملايين دولار (1.3 مليار يوان) للتهرب الضريبي، في أكبر غرامة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T12:00+0000
2021-12-20T12:00+0000
2021-12-20T12:00+0000
العالم
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مؤثرة البث المباشر هوانغ وي، المعروفة باسم المستخدم "فايا"، هي واحدة من أكثر المؤثرين شهرة في مجال التجارة الإلكترونية في الصين، حيث يتابعها أكثر من 110 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت سلطات الضرائب في مقاطعة تشجيانغ الشرقية إنها بين عامي 2019 و2020 تهربت من 643 مليون يوان من الضرائب من خلال وسائل مثل إخفاء الدخل الشخصي والإقرارات الكاذبة بالدخل، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت السلطات في بيان على الإنترنت: "فرض إجمالي 1.341 مليار يوان على هوانغ وي في تحصيل الضرائب والرسوم الإضافية المتأخرة والغرامات".أطلقت بكين حملة واسعة النطاق لمكافحة التهرب الضريبي والسلوك غير الأخلاقي في صناعة الترفيه في وقت سابق من هذا العام، والتي طالت أيضا المؤثرين على الإنترنت ومجموعات المعجبين بالمشاهير.نشرت فايا اعتذارا مطولا على منصة التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر "وايبو"، وقالت: "خلال التحقيق، أدركت أن أفعالي انتهكت بالفعل قوانين وأنظمة الضرائب، وأنا نادمة للغاية وأعتذر للجمهور".
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العالم, منوعات, الصين
الصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
قالت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إن مدونة مؤثرة معروفة باسم "ملكة البث المباشر"، أُمرت بدفع 204 ملايين دولار (1.3 مليار يوان) للتهرب الضريبي، في أكبر غرامة من نوعها.
مؤثرة
البث المباشر
هوانغ وي، المعروفة باسم المستخدم "فايا"، هي واحدة من أكثر المؤثرين شهرة في مجال التجارة الإلكترونية في الصين، حيث يتابعها أكثر من 110 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت سلطات الضرائب في مقاطعة تشجيانغ الشرقية إنها بين عامي 2019 و2020 تهربت من 643 مليون يوان من الضرائب من خلال وسائل مثل إخفاء الدخل الشخصي والإقرارات الكاذبة بالدخل، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضافت السلطات في بيان على الإنترنت: "فرض إجمالي 1.341 مليار يوان على هوانغ وي في تحصيل الضرائب والرسوم الإضافية المتأخرة والغرامات".
أطلقت بكين حملة واسعة النطاق لمكافحة التهرب الضريبي والسلوك غير الأخلاقي في صناعة الترفيه في وقت سابق من هذا العام، والتي طالت أيضا
المؤثرين
على الإنترنت ومجموعات المعجبين بالمشاهير.
نشرت فايا اعتذارا مطولا على منصة التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر "وايبو"، وقالت: "خلال التحقيق، أدركت أن أفعالي انتهكت بالفعل قوانين وأنظمة الضرائب، وأنا نادمة للغاية وأعتذر للجمهور".