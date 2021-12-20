اندلاع حريق داخل غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية

وقالت صحيفة "معاريف" إن الحريق اندلع في قاعدة البحرية الإسرائيلية بمدينة حيفا على ساحل البحر المتوسط يوم الثلاثاء الماضي.وأوضحت أن الحادث جاء على ما يبدو نتيجة خطأ من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني، وتم إلحاق أضرار جسيمة باللوحات الكهربائية بالغواصة التي تم الإعلان عن خروجها من الخدمة.يشار إلى أن إسرائيل تمتلك غواصات نووية بحسب تقارير أجنبية.وبعد الحريق، قامت الفرق الفنية بإصلاح الألواح الكهربائية المتضررة، فيما قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر خطورة.ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات. نتيجة للحريق، حدث تلف طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة. ويجري التحقيق في الحادث ".وقبل نحو 4 أشهر، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة أثناء إجراء أعمال صيانة لإحدى السفن الحربية الإسرائيلية التابعة لوحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز بحرية، لدى اندلاع حريق داخلها، عزته تقارير إسرائيلية إلى عدم الامتثال لإجراءات الأمن والسلامة.
وبعد الحريق، قامت الفرق الفنية بإصلاح الألواح الكهربائية المتضررة، فيما قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر خطورة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات. نتيجة للحريق، حدث تلف طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة. ويجري التحقيق في الحادث ".
وقبل نحو 4 أشهر، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة أثناء إجراء أعمال صيانة لإحدى السفن الحربية الإسرائيلية التابعة لوحدة "شايطيت 13" وهي وحدة كوماندوز بحرية، لدى اندلاع حريق داخلها، عزته تقارير إسرائيلية إلى عدم الامتثال لإجراءات الأمن والسلامة.