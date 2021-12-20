تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211220/بريطانيا-10-وزراء-يعارضون-فرض-قيود-جديدة-رغم-تفشي-أوميكرون-المريع-1054357430.html
بريطانيا.. 10 وزراء يعارضون فرض قيود جديدة رغم تفشي أوميكرون المريع
بريطانيا.. 10 وزراء يعارضون فرض قيود جديدة رغم تفشي أوميكرون المريع
أكدت وسائل إعلام بريطانية، إن وزير المالية، ريشي سوناك، وتسعة وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار السلالة... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T00:16+0000
2021-12-20T00:16+0000
بريطانيا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054321534_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_dcc39ae17824352f2db3084b30257e0d.jpg
وأفادت صحيفة ذا تايمز، بأن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، قال للوزراء مطلع الأسبوع إنه "يتعين فرض قيود جديدة في أقرب وقت ممكن، للحيلولة دون تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية لارتباك"، وفقا لرويترز.وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".أظهرت إحصاءات حكومية أن بريطانيا سجلت 82886 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد و45 وفاة. وبذلك تكون الحالات قد زادت 51.9 في المئة خلال سبعة أيام تنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.وفي غضون ذلك، رصدت بريطانيا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب أحدث إحصاء يومي للسلطات الصحية.وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية على تويتر، إنه كانت هناك 12133 إصابة جديدة مؤكدة بأوميكرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بأوميكرون إلى 37101 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/صورة-تظهر-رئيس-الوزراء-البريطاني-جونسون-يخرق-قواعد-إغلاق-كورونا-1054355731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054321534_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_878d8d0ef56f3fffbe8ae92a51fb2362.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

بريطانيا.. 10 وزراء يعارضون فرض قيود جديدة رغم تفشي أوميكرون المريع

00:16 GMT 20.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام بريطانية، إن وزير المالية، ريشي سوناك، وتسعة وزراء آخرين في الحكومة يعارضون فرض قيود جديدة قبل احتفالات عيد الميلاد للحد من انتشار السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
وأفادت صحيفة ذا تايمز، بأن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، قال للوزراء مطلع الأسبوع إنه "يتعين فرض قيود جديدة في أقرب وقت ممكن، للحيلولة دون تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية لارتباك"، وفقا لرويترز.
كان مستشارون علميون للحكومة البريطانية، قالوا أمس الأول السبت، إن من "شبه المؤكد" إصابة مئات الآلاف بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.
وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ في محضر اجتماع يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون حوالي عُشر العدد الحقيقي، بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".
أظهرت إحصاءات حكومية أن بريطانيا سجلت 82886 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد و45 وفاة. وبذلك تكون الحالات قد زادت 51.9 في المئة خلال سبعة أيام تنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.
وفي غضون ذلك، رصدت بريطانيا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسب أحدث إحصاء يومي للسلطات الصحية.
صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
صورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا
أمس, 21:34 GMT
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية على تويتر، إنه كانت هناك 12133 إصابة جديدة مؤكدة بأوميكرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بأوميكرون إلى 37101 إصابة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:52 GMTسلسلة انتصارات ريال مدريد تتوقف بتعادل مخيب للآمال أمام قادش
00:16 GMTبريطانيا.. 10 وزراء يعارضون فرض قيود جديدة رغم تفشي أوميكرون المريع
أمسالمرشح اليساري غابرييل بوريك يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي
أمسبوتين: إحباط 32 هجوما إرهابيا في روسيا خلال 11 شهرا من عام 2021
أمسالتحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله
أمسأغرب 10 قوانين في العالم... من بينها استخدام المرحاض ليلا
أمسالصحة السودانية: 123 إصابة في احتجاجات اليوم
أمسكشف ملابسات حريق ضخم بإحدى المدارس في القاهرة
أمستقرير: هكذا وصلت إسرائيل إلى منفذي هجوم أسفر عن مقتل مستوطن بالضفة
أمسعلى وقع تقلبات جوية شديدة.. الصحة المصرية توجه 7 نصائح للمواطنين
أمسصورة تظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون يخرق قواعد إغلاق كورونا
أمسشركة هيونداي الكورية توقع اتفاقا لإنتاج سياراتها الشهيرة في روسيا
أمسبلجيكا... آلاف يحتجون على فرض الجواز الصحي
أمسوفد أمني مصري يصل إلى قطاع غزة ويلتقي عددا من الفصائل الفلسطينية بينها حركة حماس
أمس7 طرق معتمدة من الخبراء لفقدان الوزن دون نظام غذائي أو رياضة
أمسسلاف فواخرجي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث "كبير" أفقدها البصر.. فيديو
أمسقناة إسرائيلية: تورط رئيس الموساد السابق في تسريب معلومات أمنية حساسة... فيديو
أمسإيران تبدي استعدادها لتأسيس لجان قنصلية وحدودية مشتركة مع هذه الدولة الخليجية
أمستشيلسي يتعثر بتعادل يضعف آماله في تصدر الدوري الإنجليزي
أمسالكويت تعلن عن مشروع سكة حديد للربط مع السعودية