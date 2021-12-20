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خبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين
خبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين
يعتقد معظم الناس أن العاملان الأوحدان لفقدان الوزن هو نظام التغذية وممارسة التمارين الرياضية، ومع ذلك، فقد اتضح أنه قد تكون هناك طرق لإشراك عقلك في العمل على... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:23+0000
2021-12-20T10:23+0000
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وتقدم الدكتورة إلين ألبرتسون، أخصائية التغذية والأخصائية النفسية، نصائحًا "لإعادة برمجة العقل من أجل خسارة الوزن".وتقول ألبرتسون لموقع "إيت ذيس"، أمس الأحد، إنه "من المهم التحكم بالتوتر وبالتالي هرمون الكورتيزول بشكل فعال حتى لا تلجأ إلى الوجبات سهلة التحضير لتشعر بتحسن"وتؤكد سوزان بورمان، المديرة الأولى لتعليم التغذية والتدريب في مؤسسة "هيربا لايف" أن: "المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن هو تعديل السلوك، وهو نوع من إعادة البرمجة للجسد والدماغ".وأضافت: "لإنقاص الوزن بشكل فعال والحفاظ عليه، من الأهمية بمكان التركيز على السلوكيات التي تعيق طريق خسارة الوزن، وتعلم تعديل هذه السلوكيات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة".وأوضحت ألبرتسون أننا "نحتاج إلى تغذية الميكروبيوم (النبيت الجرثومي المعوي) الخاص بنا، حيث تظهر الأبحاث أن وجود ميكروبيوم صحي لا يدعم فقدان الوزن فحسب، بل يمكنه أيضًا تعزيز نظام المناعة والمزاج عموما".ووفقًا للدكتور ألبيرستون، فإن "إعادة برمجة عقلك لفقدان الوزن هي "استخدام التعاطف مع الذات لتنظيم المشاعر حتى لا تبقى حبيسة في داخلنا".وأكدت هولي روفنجر، اختصاصية التغذية والصحة العامة، على نصائح الدكتورة ألبرتسون، وتقول روفنجر: "في رأيي وخبرتي، فإن إعادة برمجة عقلك، جنبًا إلى جنب مع إعادة تدريب براعم التذوق لديك واستخدام تعديل السلوك، هي وسيلة لفقدان الوزن على المدى الطويل، فلو كان الأمر يتعلق بالطعام فقط، لما التحق الناس وأعادوا تسجيلهم في جميع برامج إنقاص الوزن الكبيرة ".
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العالم, علوم, صحة, фото

خبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين

10:23 GMT 20.12.2021
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يعتقد معظم الناس أن العاملان الأوحدان لفقدان الوزن هو نظام التغذية وممارسة التمارين الرياضية، ومع ذلك، فقد اتضح أنه قد تكون هناك طرق لإشراك عقلك في العمل على الحصول على جسم رشيق وصحي.
وتقدم الدكتورة إلين ألبرتسون، أخصائية التغذية والأخصائية النفسية، نصائحًا "لإعادة برمجة العقل من أجل خسارة الوزن".
وتقول ألبرتسون لموقع "إيت ذيس"، أمس الأحد، إنه "من المهم التحكم بالتوتر وبالتالي هرمون الكورتيزول بشكل فعال حتى لا تلجأ إلى الوجبات سهلة التحضير لتشعر بتحسن"
وتؤكد سوزان بورمان، المديرة الأولى لتعليم التغذية والتدريب في مؤسسة "هيربا لايف" أن: "المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن هو تعديل السلوك، وهو نوع من إعادة البرمجة للجسد والدماغ".
وأضافت: "لإنقاص الوزن بشكل فعال والحفاظ عليه، من الأهمية بمكان التركيز على السلوكيات التي تعيق طريق خسارة الوزن، وتعلم تعديل هذه السلوكيات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة".
وأوضحت ألبرتسون أننا "نحتاج إلى تغذية الميكروبيوم (النبيت الجرثومي المعوي) الخاص بنا، حيث تظهر الأبحاث أن وجود ميكروبيوم صحي لا يدعم فقدان الوزن فحسب، بل يمكنه أيضًا تعزيز نظام المناعة والمزاج عموما".
ووفقًا للدكتور ألبيرستون، فإن "إعادة برمجة عقلك لفقدان الوزن هي "استخدام التعاطف مع الذات لتنظيم المشاعر حتى لا تبقى حبيسة في داخلنا".
وأكدت هولي روفنجر، اختصاصية التغذية والصحة العامة، على نصائح الدكتورة ألبرتسون، وتقول روفنجر: "في رأيي وخبرتي، فإن إعادة برمجة عقلك، جنبًا إلى جنب مع إعادة تدريب براعم التذوق لديك واستخدام تعديل السلوك، هي وسيلة لفقدان الوزن على المدى الطويل، فلو كان الأمر يتعلق بالطعام فقط، لما التحق الناس وأعادوا تسجيلهم في جميع برامج إنقاص الوزن الكبيرة ".
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