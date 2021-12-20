https://arabic.sputniknews.com/20211220/خبراء-ينصحون-باتباع-خطوات-لفقدان-الوزن-بعيدا-عن-الحمية-والتمرين-1054365121.html

خبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين

خبراء ينصحون باتباع خطوات لفقدان الوزن بعيدا عن الحمية والتمرين

يعتقد معظم الناس أن العاملان الأوحدان لفقدان الوزن هو نظام التغذية وممارسة التمارين الرياضية، ومع ذلك، فقد اتضح أنه قد تكون هناك طرق لإشراك عقلك في العمل على... 20.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-20T10:23+0000

2021-12-20T10:23+0000

2021-12-20T10:23+0000

العالم

علوم

صحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048553362_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5705ba76d3f697e5b5be1765007995e7.jpg

وتقدم الدكتورة إلين ألبرتسون، أخصائية التغذية والأخصائية النفسية، نصائحًا "لإعادة برمجة العقل من أجل خسارة الوزن".وتقول ألبرتسون لموقع "إيت ذيس"، أمس الأحد، إنه "من المهم التحكم بالتوتر وبالتالي هرمون الكورتيزول بشكل فعال حتى لا تلجأ إلى الوجبات سهلة التحضير لتشعر بتحسن"وتؤكد سوزان بورمان، المديرة الأولى لتعليم التغذية والتدريب في مؤسسة "هيربا لايف" أن: "المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن هو تعديل السلوك، وهو نوع من إعادة البرمجة للجسد والدماغ".وأضافت: "لإنقاص الوزن بشكل فعال والحفاظ عليه، من الأهمية بمكان التركيز على السلوكيات التي تعيق طريق خسارة الوزن، وتعلم تعديل هذه السلوكيات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة".وأوضحت ألبرتسون أننا "نحتاج إلى تغذية الميكروبيوم (النبيت الجرثومي المعوي) الخاص بنا، حيث تظهر الأبحاث أن وجود ميكروبيوم صحي لا يدعم فقدان الوزن فحسب، بل يمكنه أيضًا تعزيز نظام المناعة والمزاج عموما".ووفقًا للدكتور ألبيرستون، فإن "إعادة برمجة عقلك لفقدان الوزن هي "استخدام التعاطف مع الذات لتنظيم المشاعر حتى لا تبقى حبيسة في داخلنا".وأكدت هولي روفنجر، اختصاصية التغذية والصحة العامة، على نصائح الدكتورة ألبرتسون، وتقول روفنجر: "في رأيي وخبرتي، فإن إعادة برمجة عقلك، جنبًا إلى جنب مع إعادة تدريب براعم التذوق لديك واستخدام تعديل السلوك، هي وسيلة لفقدان الوزن على المدى الطويل، فلو كان الأمر يتعلق بالطعام فقط، لما التحق الناس وأعادوا تسجيلهم في جميع برامج إنقاص الوزن الكبيرة ".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, علوم, صحة, фото