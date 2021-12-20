رئيس جنوب أفريقيا يعلن شفاءه من كورونا ويعاود ممارسة عمله

وقال مكتب رامافوزا في بيان: "أنهى الرئيس سيريل رامافوزا أسبوعا من العزلة الذاتية بعد اختباره الإيجابي لـ(كوفيد-19) في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأضاف: "عاد الرئيس إلى منصبه، وسيرأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021".وتابع مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن "الرئيس رامافوزا يكرر دعوته للجميع في البلاد للبقاء في أمان من خلال التطعيم، وارتداء الكمامات الطبية، وغسل اليدين أو تطهيرها بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب التجمعات".وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا (69 عاما، والذي تم تطعيمه ضد فيروس "كورونا" بالكامل، شعر بأنه ليس على ما يرام بعد مغادرته حفل تأبين للرئيس السابق، فاو دي كليرك، في كيب تاون في 12 ديسمبر، في الوقت الذي تكافح بلاده زيادة هائلة في حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد.يشار إلى أن جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف متحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون" لأول مرة الشهر الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا في أفريقيا وفقا للإحصاءات الرسمية لحالات الفيروس، إذ تم تسجيل أكثر من 3.3 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألف حالة وفاة.
وتابع مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن "الرئيس رامافوزا يكرر دعوته للجميع في البلاد للبقاء في أمان من خلال التطعيم، وارتداء الكمامات الطبية، وغسل اليدين أو تطهيرها بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب التجمعات".
وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا (69 عاما، والذي تم تطعيمه ضد فيروس "كورونا" بالكامل، شعر بأنه ليس على ما يرام بعد مغادرته حفل تأبين للرئيس السابق، فاو دي كليرك، في كيب تاون في 12 ديسمبر، في الوقت الذي تكافح بلاده زيادة هائلة في حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف متحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون" لأول مرة الشهر الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا في أفريقيا وفقا للإحصاءات الرسمية لحالات الفيروس، إذ تم تسجيل أكثر من 3.3 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألف حالة وفاة.