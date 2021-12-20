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رئيس جنوب أفريقيا يعلن شفاءه من كورونا ويعاود ممارسة عمله
رئيس جنوب أفريقيا يعلن شفاءه من كورونا ويعاود ممارسة عمله
أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن عودته للعمل، بعد أن أمضى أسبوعا في عزلة ‏عقب ثبوت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T16:18+0000
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وقال مكتب رامافوزا في بيان: "أنهى الرئيس سيريل رامافوزا أسبوعا من العزلة الذاتية بعد اختباره الإيجابي لـ(كوفيد-19) في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأضاف: "عاد الرئيس إلى منصبه، وسيرأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021".وتابع مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن "الرئيس رامافوزا يكرر دعوته للجميع في البلاد للبقاء في أمان من خلال التطعيم، وارتداء الكمامات الطبية، وغسل اليدين أو تطهيرها بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب التجمعات".وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا (69 عاما، والذي تم تطعيمه ضد فيروس "كورونا" بالكامل، شعر بأنه ليس على ما يرام بعد مغادرته حفل تأبين للرئيس السابق، فاو دي كليرك، في كيب تاون في 12 ديسمبر، في الوقت الذي تكافح بلاده زيادة هائلة في حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد.يشار إلى أن جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف متحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون" لأول مرة الشهر الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا في أفريقيا وفقا للإحصاءات الرسمية لحالات الفيروس، إذ تم تسجيل أكثر من 3.3 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألف حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/إصابة-رئيس-جنوب-أفريقيا-بـكوفيد-19-ونقل-سلطاته-لنائبه-1053868096.html
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العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, أوميكرون

رئيس جنوب أفريقيا يعلن شفاءه من كورونا ويعاود ممارسة عمله

16:18 GMT 20.12.2021
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن عودته للعمل، بعد أن أمضى أسبوعا في عزلة ‏عقب ثبوت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال مكتب رامافوزا في بيان: "أنهى الرئيس سيريل رامافوزا أسبوعا من العزلة الذاتية بعد اختباره الإيجابي لـ(كوفيد-19) في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأضاف: "عاد الرئيس إلى منصبه، وسيرأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021".
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
إصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه
12 ديسمبر, 21:19 GMT
وتابع مكتب رئيس جنوب أفريقيا أن "الرئيس رامافوزا يكرر دعوته للجميع في البلاد للبقاء في أمان من خلال التطعيم، وارتداء الكمامات الطبية، وغسل اليدين أو تطهيرها بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب التجمعات".
وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا (69 عاما، والذي تم تطعيمه ضد فيروس "كورونا" بالكامل، شعر بأنه ليس على ما يرام بعد مغادرته حفل تأبين للرئيس السابق، فاو دي كليرك، في كيب تاون في 12 ديسمبر، في الوقت الذي تكافح بلاده زيادة هائلة في حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف متحور فيروس "كورونا" الجديد "أوميكرون" لأول مرة الشهر الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا في أفريقيا وفقا للإحصاءات الرسمية لحالات الفيروس، إذ تم تسجيل أكثر من 3.3 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألف حالة وفاة.
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