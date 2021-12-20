مركبة سويوز إم إس الروسية تتجه للأرض وعلى متنها سائحان يابانيان

موسكو، 20 ديسمبر - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة سبوتنيك، من المنتظر أن تدخل المركبة الفضائية سويوز في غضون ساعات قليلة الغلاف الجوي، وستهبط في تمام الساعة (6.13 بتوقيت موسكو)، على بعد 148 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في كازاخستان.هذا انطلقت من مطار بايكانور مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20" في الـ8 من الشهر الجاري، وعلى متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، إضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.
انطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20"، اليوم الاثنين، من محطة الفضاء الدولية على متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.
موسكو، 20 ديسمبر - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة سبوتنيك، من المنتظر أن تدخل المركبة الفضائية سويوز في غضون ساعات قليلة الغلاف الجوي، وستهبط في تمام الساعة (6.13 بتوقيت موسكو)، على بعد 148 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في كازاخستان.
هذا انطلقت من مطار بايكانور مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20" في الـ8 من الشهر الجاري، وعلى متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، إضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.