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https://arabic.sputniknews.com/20211220/مركبة-سويوز-إم-إس-الروسية-تتجه-للأرض-وعلى-متنها-سائحان-يابانيان-1054357745.html
مركبة سويوز إم إس الروسية تتجه للأرض وعلى متنها سائحان يابانيان
مركبة سويوز إم إس الروسية تتجه للأرض وعلى متنها سائحان يابانيان
انطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20"، اليوم الاثنين، من محطة الفضاء الدولية على متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T01:26+0000
2021-12-20T01:26+0000
أخبار روسيا
سويوز
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موسكو، 20 ديسمبر - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة سبوتنيك، من المنتظر أن تدخل المركبة الفضائية سويوز في غضون ساعات قليلة الغلاف الجوي، وستهبط في تمام الساعة (6.13 بتوقيت موسكو)، على بعد 148 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في كازاخستان.هذا انطلقت من مطار بايكانور مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20" في الـ8 من الشهر الجاري، وعلى متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، إضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.
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أخبار روسيا, سويوز

مركبة سويوز إم إس الروسية تتجه للأرض وعلى متنها سائحان يابانيان

01:26 GMT 20.12.2021
© POOL / الذهاب إلى بنك الصوراليابانيين يوساكو مايزاوا وهيوزو يرانو بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين
اليابانيين يوساكو مايزاوا وهيوزو يرانو بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© POOL
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انطلقت مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20"، اليوم الاثنين، من محطة الفضاء الدولية على متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.
موسكو، 20 ديسمبر - سبوتنيك. وبحسب مراسل وكالة سبوتنيك، من المنتظر أن تدخل المركبة الفضائية سويوز في غضون ساعات قليلة الغلاف الجوي، وستهبط في تمام الساعة (6.13 بتوقيت موسكو)، على بعد 148 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في كازاخستان.
هذا انطلقت من مطار بايكانور مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20" في الـ8 من الشهر الجاري، وعلى متنها السائحان اليابانيان يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، إضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.
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