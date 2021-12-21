ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 341 حالة
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، بلغ 341 حالة مؤكدة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة في بلادها، ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالات أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور نفسه.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1306 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم في شهرين منذ منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
מספר המאומתים לאומיקרון בישראל עלה ל-341, חשד גבוה לעוד 807 מקרים. מתוך המאומתים, 246 מחוסנים ומחלימים@diklaaharon @Nov_reuveny— כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2021
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت، أول أمس.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".
שרי הממשלה אישרו את הרחבת רשימת המדינות האדומות בהתאם להמלצת הוועדה לסיווג מדינות במשרד הבריאות שנדונה אמש.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) December 20, 2021
איטליה, ארה"ב, בלגיה, גרמניה, הונגריה, מרוקו, פורטוגל, קנדה, שווייץ ותורכיה יוגדרו כאדומות ממחר 21/12/21 בחצות (הלילה שבין יום ג׳ ליום ד׳), בכפוף לאישור ועדת החוקה של הכנסת
وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الأفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.