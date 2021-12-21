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https://arabic.sputniknews.com/20211221/ارتفاع-الإصابات-المؤكدة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-إلى-341-حالة-1054414919.html
ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 341 حالة
ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 341 حالة
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، بلغ 341 حالة مؤكدة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T14:53+0000
2021-12-21T14:53+0000
عالم
إسرائيل
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة في بلادها، ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالات أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور نفسه.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1306 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم في شهرين منذ منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت، أول أمس.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الأفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
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عالم, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل إلى 341 حالة

14:53 GMT 21.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، بلغ 341 حالة مؤكدة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة في بلادها، ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالات أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور نفسه.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1306 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم في شهرين منذ منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة التي نوقشت، أول أمس.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".
وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الأفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
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