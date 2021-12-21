https://arabic.sputniknews.com/20211221/الأمم-المتحدة-تعلق-على-التوترات-المسلحة-في-العاصمة-الليبية-1054421101.html

الأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية

الأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالتوترات بين فصائل مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية للجوء إلى حوار لحل الخلافات السياسية والعسكرية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، تخلق هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع".وأكدت أهمية حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، خاصة في المرحلة الحالية، حيث تمر البلاد بعملية انتخابية "صعبة ومعقدة" يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في "هذه المرحلة الدقيقة" والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، خلال الأيام الماضية، أن مجموعات عسكرية انتشرت في العاصمة طرابلس، وبالتحديد في ضواحيها الجنوبية والشرقية، وأغلقت شوارع بالمدرعات.وقبل ساعات ذكر مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن أحد قادة الكتائب من مصراتة دخل إلى طرابلس الأسبوع الماضي، وطوق الشارع الذي يوجد به مقر المجلس الرئاسي، وحرصا على أعضاء المجلس، أغلق المقر منذ ذلك اليوم تحسبا لأي هجوم.كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أرجأت إعلان القائمة النهائية للمرشحين، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/الأمم-المتحدة-تنفي-إخلاء-مقراتها-في-ليبيا-1054417523.html

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