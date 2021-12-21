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الأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
الأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالتوترات بين فصائل مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية للجوء إلى حوار لحل الخلافات السياسية والعسكرية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T17:06+0000
2021-12-21T17:07+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، تخلق هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع".وأكدت أهمية حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، خاصة في المرحلة الحالية، حيث تمر البلاد بعملية انتخابية "صعبة ومعقدة" يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في "هذه المرحلة الدقيقة" والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، خلال الأيام الماضية، أن مجموعات عسكرية انتشرت في العاصمة طرابلس، وبالتحديد في ضواحيها الجنوبية والشرقية، وأغلقت شوارع بالمدرعات.وقبل ساعات ذكر مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن أحد قادة الكتائب من مصراتة دخل إلى طرابلس الأسبوع الماضي، وطوق الشارع الذي يوجد به مقر المجلس الرئاسي، وحرصا على أعضاء المجلس، أغلق المقر منذ ذلك اليوم تحسبا لأي هجوم.كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أرجأت إعلان القائمة النهائية للمرشحين، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الأمم-المتحدة-تنفي-إخلاء-مقراتها-في-ليبيا-1054417523.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

الأمم المتحدة تعلق على التوترات المسلحة في العاصمة الليبية

17:06 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 17:07 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / HAZEM AHMEDرجال الأمن الليبي يحرسون مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا، 6 فبراير 2021
رجال الأمن الليبي يحرسون مركز اقتراع في طرابلس، ليبيا، 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / HAZEM AHMED
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالتوترات بين فصائل مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية للجوء إلى حوار لحل الخلافات السياسية والعسكرية.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء: "نعرب عن قلقنا إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس، تخلق هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع".
وأكدت أهمية حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، خاصة في المرحلة الحالية، حيث تمر البلاد بعملية انتخابية "صعبة ومعقدة" يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي.
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا
15:52 GMT
ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في "هذه المرحلة الدقيقة" والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.
ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، خلال الأيام الماضية، أن مجموعات عسكرية انتشرت في العاصمة طرابلس، وبالتحديد في ضواحيها الجنوبية والشرقية، وأغلقت شوارع بالمدرعات.
وقبل ساعات ذكر مصدر ليبي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن أحد قادة الكتائب من مصراتة دخل إلى طرابلس الأسبوع الماضي، وطوق الشارع الذي يوجد به مقر المجلس الرئاسي، وحرصا على أعضاء المجلس، أغلق المقر منذ ذلك اليوم تحسبا لأي هجوم.
كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أرجأت إعلان القائمة النهائية للمرشحين، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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