https://arabic.sputniknews.com/20211221/-مصدر-مقر-المجلس-الرئاسي-الليبي-في-طرابلس-مغلق-لاحتياطات-أمنية-ولا-تهديدات-لإغلاقه-1054416554.html

مصدر: مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق لاحتياطات أمنية ولا تهديدات لإغلاقه

مصدر: مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق لاحتياطات أمنية ولا تهديدات لإغلاقه

أكد مصدر ليبي مطلع، أن مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق منذ الأسبوع الماضي لاحتياطات أمنية، موضحا أن المجلس لم يتلق أي تهديدات لإغلاقه. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T15:29+0000

2021-12-21T15:29+0000

2021-12-21T15:29+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الانتخابات الرئاسية الليبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/43/1045834301_0:55:2730:1591_1920x0_80_0_0_410310ca6a376aa781025dd47c68fcd0.jpg

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الأسبوع الماضي دخل أحد قادة الكتائب من مصراتة إلى طرابلس وطوق الشارع الذي يوجد به مقر المجلس الرئاسي، وحرصا على أعضاء المجلس الرئاسي تم إغلاق المقر منذ ذلك اليوم، وهو مغلق حتى الآن تحسبا لأي هجوم".وأشار أيضا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استقبل أمس بالفعل سفراء جدد وقام بقبول طلباتهم، ويباشر أعماله من مكتبه في أحد الفنادق بالمدينة.وحول تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس خلال الأيام الماضية، قال المصدر إن "طرابلس مدينة كبيرة، وكل منطقة بها لديها من يحميها، ومنذ شهر وحتى الآن لم يتوقف إطلاق النار في طرابلس، لكنه ليس رصاص حرب، وإنما إطلاق رصاص لبعض المشاكل".وأضاف "هذا الموضوع مستمر في طرابلس، وليس وليد اللحظة وما يتم تداوله من إغلاق للجامعة أو إقفال لمناطق أمر غير جديد واعتدنا عليه".كما أكد المصدر أن ما يحدث في العاصمة الليبية حاليا هو حالة من التخبط، وخصوصا قبيل الموعد الذي كان محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو الجمعة المقبل.كانت وسائل إعلام ليبية محلية نشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن انتشارات عسكرية في العاصمة طرابلس، وبالتحديد في ضواحيها الجنوبية والشرقية حيث تم الكشف عن إغلاق شوارع بمدرعات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس العاصمة.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/مصدر-لسبوتنيك-تأجيل-الانتخابات-الرئاسية-في-ليبيا-والمجلس-الرئاسي-يقدم-مبادرة-جديدة-1054411479.html

https://arabic.sputniknews.com/20211216/ما-الذي-يحدث-في-العاصمة-طرابلس-وما-تأثيره-على-ملف-الانتخابات؟-1054247214.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية