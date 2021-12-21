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الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة، بواسطة طائرات مسيرة هجومية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:24+0000
2021-12-21T08:24+0000
أخبار إيران
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 للحرس الثوري بدأ بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد والقائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي ومجموعة من قادة وخبراء هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".وأضافت أنه "خلال هذه المناورات، نجحت الطائرات المسيرة الهجومية في ضرب وتدمير أهداف برية وبحرية ثابتة ومتحركة، والتي تم رسمها وفق سيناريوهات معقدة"، مشيرة إلى دعم جوي من قبل طائرات مروحيات هجومية أطلقت بدقة على الأهداف.وتابعت الوكالة أنه "في اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 للحرس الثوري، نُفذت عمليات الدفاع عن الشواطىء وعمليات دفاع ثابتة ومتحركة لمواجهة أي إنزال".وأطلق الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الاثنين، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.والمناورات المسماة "النبي الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوبي وجنوب غربي البلاد.وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".وكانت أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات سُمعت صباح اليوم قرب محطة بوشهر للطاقة النووية، بسبب تدريبات للدفاع الجوي، بحسب ما قاله نائب محافظ بوشهر محمد تقي إيراني.وقال إيراني لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".يأتي ذلك في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن هجمات على منشآت إيران النووية لتعطيل برنامجها الذي تعتقد أنه يستهدف تطوير قنبلة نووية.وقال القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني غلام علي رشيد: "إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء".وأضاف: "أي تهديد للمواقع النووية والقواعد العسكرية الإيرانية من قبل النظام الصهيوني (إسرائيل) لن يكون ممكنا دون وجود ضوء أخضر من أمريكا".وفي وقت سابق من الشهر، قالت السلطات الإيرانية إن دفاعاتها الجوية أطلقت صاروخا في إطار تدريب عسكري بعد أن أفادت وسائل إعلام رسمية عن انفجار كبير فوق بلدة نطنز وسط البلاد، والتي تضم المنشأة النووية الرئيسية لإيران.
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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية

08:24 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة، بواسطة طائرات مسيرة هجومية.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 للحرس الثوري بدأ بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد والقائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي ومجموعة من قادة وخبراء هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".
وأضافت أنه "خلال هذه المناورات، نجحت الطائرات المسيرة الهجومية في ضرب وتدمير أهداف برية وبحرية ثابتة ومتحركة، والتي تم رسمها وفق سيناريوهات معقدة"، مشيرة إلى دعم جوي من قبل طائرات مروحيات هجومية أطلقت بدقة على الأهداف.
وتابعت الوكالة أنه "في اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم المشتركة 17 للحرس الثوري، نُفذت عمليات الدفاع عن الشواطىء وعمليات دفاع ثابتة ومتحركة لمواجهة أي إنزال".
وأطلق الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الاثنين، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.
وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
والمناورات المسماة "النبي الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوبي وجنوب غربي البلاد.
وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".
وكانت أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات سُمعت صباح اليوم قرب محطة بوشهر للطاقة النووية، بسبب تدريبات للدفاع الجوي، بحسب ما قاله نائب محافظ بوشهر محمد تقي إيراني.
وقال إيراني لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن هجمات على منشآت إيران النووية لتعطيل برنامجها الذي تعتقد أنه يستهدف تطوير قنبلة نووية.
وقال القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني غلام علي رشيد: "إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء".
وأضاف: "أي تهديد للمواقع النووية والقواعد العسكرية الإيرانية من قبل النظام الصهيوني (إسرائيل) لن يكون ممكنا دون وجود ضوء أخضر من أمريكا".
وفي وقت سابق من الشهر، قالت السلطات الإيرانية إن دفاعاتها الجوية أطلقت صاروخا في إطار تدريب عسكري بعد أن أفادت وسائل إعلام رسمية عن انفجار كبير فوق بلدة نطنز وسط البلاد، والتي تضم المنشأة النووية الرئيسية لإيران.
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