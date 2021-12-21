تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211221/وكالة-الأدوية-الأوروبية-لا-نعرف-إذا-كنا-بحاجة-للقاح-خاص-بمتحور-أوميكرون-1054415691.html
وكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"
وكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"
قالت رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد إجابة حتى الآن" حول ما إذا كان يجب على شركات الدواء تعديل لقاحات "كوفيد 19" لمواجهة متحور... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T15:20+0000
2021-12-21T15:20+0000
2021-12-21T15:20+0000
العالم
علوم
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180346_0:140:3029:1844_1920x0_80_0_0_77a1d97105b7862968411809975b617e.jpg
يبدو أن النوع الجديد "شديد التحور" والموجود الآن في عشرات البلدان، أكثر عدوى من السلالات السابقة ويؤدي إلى موجات جديدة من الإصابة على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".ويفحص العلماء أيضا ما إذا كان مقاوما للقاحات أكثر من السلالات السابقة، لكن رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، قالت إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح خاص بـ"أوميكرون".وذكرت إمير كوك: "لا توجد إجابة حتى الآن حول ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح تكيفي بتركيبة مختلفة لمعالجة هذا (أوميكرون) أو أي متحورات أخرى".وأضافت في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات حول تأثير المتحور على فعالية اللقاحات المعتمدة وكذلك لجمع المزيد من الأدلة".من جانبه قال ماركو كافاليري، رئيس إستراتيجية اللقاحات في الوكالة، إن الجرعات المعززة للقاحات الحالية "توفر مقاومة جيدة" لمتحورات فيروس كورونا.لكنه حذر في الوقت ذاته، من أن هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى "قبل أن تكون لدينا بالفعل الصورة الكاملة لما يمكن أن نتوقعه في المستقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيطاليا-مقاومة-البشر-لـأوميكرون-تتطلب-40-ضعف-حجم-الأجسام-المضادة-المعتاد-1054380708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180346_193:0:2836:1982_1920x0_80_0_0_bf2ff4483cdfebe72b21a114c004d79e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
وكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"
قالت رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد إجابة حتى الآن" حول ما إذا كان يجب على شركات الدواء تعديل لقاحات "كوفيد 19" لمواجهة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار.
يبدو أن النوع الجديد "شديد التحور" والموجود الآن في عشرات البلدان، أكثر عدوى من السلالات السابقة ويؤدي إلى موجات جديدة من الإصابة على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ويفحص العلماء أيضا ما إذا كان مقاوما للقاحات أكثر من
السلالات السابقة
، لكن رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، قالت إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح خاص بـ"أوميكرون".
وذكرت إمير كوك: "لا توجد إجابة حتى الآن حول ما إذا كنا سنحتاج إلى
لقاح
تكيفي بتركيبة مختلفة لمعالجة هذا (أوميكرون) أو أي متحورات أخرى".
وأضافت في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات حول تأثير المتحور على فعالية اللقاحات المعتمدة وكذلك لجمع المزيد من الأدلة".
من جانبه قال ماركو كافاليري، رئيس إستراتيجية اللقاحات في الوكالة، إن الجرعات المعززة للقاحات الحالية "توفر مقاومة جيدة" لمتحورات فيروس كورونا.
لكنه حذر في الوقت ذاته، من أن هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى "قبل أن تكون لدينا بالفعل
الصورة الكاملة
لما يمكن أن نتوقعه في المستقبل".