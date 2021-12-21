https://arabic.sputniknews.com/20211221/وكالة-الأدوية-الأوروبية-لا-نعرف-إذا-كنا-بحاجة-للقاح-خاص-بمتحور-أوميكرون-1054415691.html

وكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"

وكالة الأدوية الأوروبية: لا نعرف إذا كنا بحاجة للقاح خاص بمتحور "أوميكرون"

قالت رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد إجابة حتى الآن" حول ما إذا كان يجب على شركات الدواء تعديل لقاحات "كوفيد 19" لمواجهة متحور... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T15:20+0000

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العالم

علوم

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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يبدو أن النوع الجديد "شديد التحور" والموجود الآن في عشرات البلدان، أكثر عدوى من السلالات السابقة ويؤدي إلى موجات جديدة من الإصابة على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".ويفحص العلماء أيضا ما إذا كان مقاوما للقاحات أكثر من السلالات السابقة، لكن رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، قالت إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى لقاح خاص بـ"أوميكرون".وذكرت إمير كوك: "لا توجد إجابة حتى الآن حول ما إذا كنا سنحتاج إلى لقاح تكيفي بتركيبة مختلفة لمعالجة هذا (أوميكرون) أو أي متحورات أخرى".وأضافت في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات حول تأثير المتحور على فعالية اللقاحات المعتمدة وكذلك لجمع المزيد من الأدلة".من جانبه قال ماركو كافاليري، رئيس إستراتيجية اللقاحات في الوكالة، إن الجرعات المعززة للقاحات الحالية "توفر مقاومة جيدة" لمتحورات فيروس كورونا.لكنه حذر في الوقت ذاته، من أن هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى "قبل أن تكون لدينا بالفعل الصورة الكاملة لما يمكن أن نتوقعه في المستقبل".

https://arabic.sputniknews.com/20211220/إيطاليا-مقاومة-البشر-لـأوميكرون-تتطلب-40-ضعف-حجم-الأجسام-المضادة-المعتاد-1054380708.html

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العالم, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون