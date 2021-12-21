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https://arabic.sputniknews.com/20211221/الكشف-عن-فحوصات-بايدن-بعد-إصابة-موظف-قريب-من-الرئيس-الأمريكي-بكورونا-1054391940.html
الكشف عن فحوصات بايدن بعد إصابة موظف قريب منه بكورونا
الكشف عن فحوصات بايدن بعد إصابة موظف قريب منه بكورونا
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن كوفيد-19 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T02:17+0000
2021-12-21T02:19+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأكد البيت الأبيض، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن موظفا أمضى نحو 30 دقيقة بالقرب من بايدن يوم الجمعة، تأكدت إصابته بكوفيد-19، وهو ما أدى إلى خضوع الرئيس للفحص الطبي.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة بولاية تكساس تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.، حيث يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بسلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة.وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط. وفي الوقت الحالي سلالة كورونا الجديدة أوميكرون هي السائدة في الولايات المتحدة، وتمثل 73% من حالات الإصابة.يبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 130 ألف حالة يوميا، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​منذ شهرين. ولا يزال أقل من 1200 أمريكي يُفقدون بسبب الفيروس كل يوم.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/تسجيل-أول-وفاة-بأوميكرون-في-أمريكا-والمتحور-يسيطر-على-70-من-الإصابات-1054391775.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الكشف عن فحوصات بايدن بعد إصابة موظف قريب منه بكورونا

02:17 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 02:19 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي.سي.آر) للكشف عن كوفيد-19
وأكد البيت الأبيض، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن موظفا أمضى نحو 30 دقيقة بالقرب من بايدن يوم الجمعة، تأكدت إصابته بكوفيد-19، وهو ما أدى إلى خضوع الرئيس للفحص الطبي.
وأضاف البيت الأبيض، أن نتيجة الرئيس الأمريكي جاءت سلبية، وأن اختبار المستضد الذي أجري لبايدن في إطار فحوصاته الدورية جاءت نتيجته سلبية أيضا.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة بولاية تكساس تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.، حيث يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بسلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط. وفي الوقت الحالي سلالة كورونا الجديدة أوميكرون هي السائدة في الولايات المتحدة، وتمثل 73% من حالات الإصابة.
تسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على 70% من الإصابات
01:09 GMT
يبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 130 ألف حالة يوميا، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​منذ شهرين. ولا يزال أقل من 1200 أمريكي يُفقدون بسبب الفيروس كل يوم.
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