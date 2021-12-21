تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على 70% من الإصابات

وأفادت شبكة "إيه.بي سي"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط.وأكدت المراكز الأمريكية أنه تم اكتشاف أوميكرون في جميع الولايات باستثناء ولايتين (أوكلاهوما ونورث داكوتا).وأشارت المراكز الأمريكية إلى أنه في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك منطقة نيويورك ونيوجيرسي والكثير من ولايات الجنوب وأعلى الغرب الأوسط وشمال غرب المحيط الهادئ، يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 90% من حالات الإصابة الجديدة.وتعد تلك الزيادة في حالات الإصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 70% عما كانت عليه قبل أسبوع واحد، وأكثر بـ 72% عما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما قُدر أن أوميكرون المعروف أيضًا باسم (B.1.1.529) ، يمثل 0.4% فقط من جميع الحالات الجديدة.وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان يوم الاثنين "هذا الارتفاع الحاد في أوميكرون كان متوقعا وهو مشابه لما شوهد في جميع أنحاء العالم.. نحن نعلم أن استراتيجيات الوقاية متعددة المستويات يمكن أن تبطئ انتشار كوفيد-19".لقد حددت كل من منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض أوميكرون باعتباره متغيرا مثيرا للقلق.يبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 130 ألف حالة يوميا، أي أكثر من ضعف المتوسط منذ شهرين. ولا يزال أقل من 1200 أمريكي يُفقدون بسبب الفيروس كل يوم.
قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بولاية تكساس الأمريكية، أنه تم تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.
وأفادت شبكة "إيه.بي سي"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط.
وقدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الاثنين، أنه في الفترة من 3 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، سلالة كورونا الجديدة أوميكرون هي السائدة في الولايات المتحدة، وتمثل 73% من حالات الإصابة.
وأكدت المراكز الأمريكية أنه تم اكتشاف أوميكرون في جميع الولايات باستثناء ولايتين (أوكلاهوما ونورث داكوتا).
وأشارت المراكز الأمريكية إلى أنه في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك منطقة نيويورك ونيوجيرسي والكثير من ولايات الجنوب وأعلى الغرب الأوسط وشمال غرب المحيط الهادئ، يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 90% من حالات الإصابة الجديدة.
وتعد تلك الزيادة في حالات الإصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 70% عما كانت عليه قبل أسبوع واحد، وأكثر بـ 72% عما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما قُدر أن أوميكرون المعروف أيضًا باسم (B.1.1.529) ، يمثل 0.4% فقط من جميع الحالات الجديدة.
وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان يوم الاثنين "هذا الارتفاع الحاد في أوميكرون كان متوقعا وهو مشابه لما شوهد في جميع أنحاء العالم.. نحن نعلم أن استراتيجيات الوقاية متعددة المستويات يمكن أن تبطئ انتشار كوفيد-19".
لقد حددت كل من منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض أوميكرون باعتباره متغيرا مثيرا للقلق.
يبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 130 ألف حالة يوميا، أي أكثر من ضعف المتوسط منذ شهرين. ولا يزال أقل من 1200 أمريكي يُفقدون بسبب الفيروس كل يوم.