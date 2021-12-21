https://arabic.sputniknews.com/20211221/تسجيل-أول-وفاة-بأوميكرون-في-أمريكا-والمتحور-يسيطر-على-70-من-الإصابات-1054391775.html

تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على 70% من الإصابات

تسجيل أول وفاة بأوميكرون في أمريكا والمتحور يسيطر على 70% من الإصابات

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بولاية تكساس الأمريكية، أنه تم تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T01:09+0000

2021-12-21T01:09+0000

2021-12-21T01:09+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054391749_0:0:3429:1930_1920x0_80_0_0_35c179b66dfb30e4232097a2dd70709b.jpg

وأفادت شبكة "إيه.بي سي"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.وأعلنت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون منذ ثلاثة أسابيع فقط.وأكدت المراكز الأمريكية أنه تم اكتشاف أوميكرون في جميع الولايات باستثناء ولايتين (أوكلاهوما ونورث داكوتا).وأشارت المراكز الأمريكية إلى أنه في بعض أجزاء البلاد، بما في ذلك منطقة نيويورك ونيوجيرسي والكثير من ولايات الجنوب وأعلى الغرب الأوسط وشمال غرب المحيط الهادئ، يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 90% من حالات الإصابة الجديدة.وتعد تلك الزيادة في حالات الإصابة بأوميكرون في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 70% عما كانت عليه قبل أسبوع واحد، وأكثر بـ 72% عما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما قُدر أن أوميكرون المعروف أيضًا باسم (B.1.1.529) ، يمثل 0.4% فقط من جميع الحالات الجديدة.وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان يوم الاثنين "هذا الارتفاع الحاد في أوميكرون كان متوقعا وهو مشابه لما شوهد في جميع أنحاء العالم.. نحن نعلم أن استراتيجيات الوقاية متعددة المستويات يمكن أن تبطئ انتشار كوفيد-19".لقد حددت كل من منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض أوميكرون باعتباره متغيرا مثيرا للقلق.يبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة حاليا أكثر من 130 ألف حالة يوميا، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​منذ شهرين. ولا يزال أقل من 1200 أمريكي يُفقدون بسبب الفيروس كل يوم.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/مستشار-البيت-الأبيض-إصابات-أوميكرون-مستعرة-حول-العالم-1054368165.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة