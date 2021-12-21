المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، إنه تم "فتح مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية بهما".وأشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة أخرى، نظرا لاستقرار الطقس.وقال مسؤولون، أمس الاثنين، إن مصر أغلقت ثمانية موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ بور توفيق والزيتيات وشرم الشيخ. وقال بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن موانئ الأدبية والعين السخنة وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش أغلقت في وقت لاحق من الأمس.وشهدت مصر، أمس الاثنين، طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث ساد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.وتعتدل درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو شديد البرودة ليلا مع تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتحديدا في منطقة "سانت كاترين".
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ بور توفيق والزيتيات وشرم الشيخ. وقال بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن موانئ الأدبية والعين السخنة وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش أغلقت في وقت لاحق من الأمس.
وشهدت مصر، أمس الاثنين، طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث ساد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وتعتدل درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو شديد البرودة ليلا مع تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتحديدا في منطقة "سانت كاترين".