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https://arabic.sputniknews.com/20211221/المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-تعيد-فتح-موانئها-بعد-إغلاقها-مؤقتا-بسبب-الطقس-1054397179.html
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح موانئها وعودة حركة الملاحة فيها، بعد إغلاقها مؤقتا أمس لسوء الأحوال الجوية. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T08:45+0000
2021-12-21T08:47+0000
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وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، إنه تم "فتح مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية بهما".وأشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة أخرى، نظرا لاستقرار الطقس.وقال مسؤولون، أمس الاثنين، إن مصر أغلقت ثمانية موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ بور توفيق والزيتيات وشرم الشيخ. وقال بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن موانئ الأدبية والعين السخنة وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش أغلقت في وقت لاحق من الأمس.وشهدت مصر، أمس الاثنين، طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث ساد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.وتعتدل درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو شديد البرودة ليلا مع تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتحديدا في منطقة "سانت كاترين".
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أخبار مصر الآن

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعيد فتح موانئها بعد إغلاقها مؤقتا بسبب الطقس

08:45 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 08:47 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالسفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن
السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح موانئها وعودة حركة الملاحة فيها، بعد إغلاقها مؤقتا أمس لسوء الأحوال الجوية.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، إنه تم "فتح مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية بهما".
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وأشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة أخرى، نظرا لاستقرار الطقس.
وقال مسؤولون، أمس الاثنين، إن مصر أغلقت ثمانية موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ بور توفيق والزيتيات وشرم الشيخ. وقال بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن موانئ الأدبية والعين السخنة وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش أغلقت في وقت لاحق من الأمس.
وشهدت مصر، أمس الاثنين، طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث ساد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وتعتدل درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو شديد البرودة ليلا مع تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتحديدا في منطقة "سانت كاترين".
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