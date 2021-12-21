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https://arabic.sputniknews.com/20211221/ترامب-يقابل-بصيحات-استهجان-بعد-إعلان-تلقيه-جرعة-معززة-من-لقاح-كورونا-فيديو-1054420056.html
ترامب يقابل بصيحات استهجان بعد إعلان تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا... فيديو
ترامب يقابل بصيحات استهجان بعد إعلان تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا... فيديو
قوبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بصيحات استهجان من جانب حضور في مدينة دالاس، ‏بعدما أعلن عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:44+0000
2021-12-21T16:44+0000
العالم
دونالد ترامب
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وأعلن ترامب عن تلقيه الجرعة المعززة خلال حضوره حدثا صحفيا مغلقا أداره المذيع الأمريكي، بيل أو رايلي، يوم الأحد الماضي، بحسب ما نشره الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".وسأل أو رايلي الرئيس الأمريكي السابق بشكل مباشر: "هل تلقيت جرعة معززة"، فأجابه ب "نعم"، ليقابل بصيحات الاستهجان من جانب بعض الحاضرين للحدث.وتعرض ترامب للهجوم مؤخرا لأنه نادرا ما يناقش التطعيم الخاص به، ورفض إلى حد كبير تشجيع الآخرين على الحصول عليه.وقبل أن يتعرض لصيحات الاستهجان بعد الإعلان عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح، قال ترامب في مقطع فيديو آخر من الحدث نفسه للحاضرين، لكن تم حذفه: "انظروا، لقد فعلنا شيئا تاريخيا، لقد أنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم، نحن معا كلنا وليس أنا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.ومضى قائلا إن (كوفيد-19) كان "سيدمر البلاد إلى ما هو أبعد مما هو عليه الآن" إذا لم يتم تطوير اللقاحات.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/ترامب-غاضب-من-مسؤول-كشف-عن-تفاصيل-مظهره-المفزع-خلال-فترة-إصابته-بكورونا-1054277543.html
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العالم, دونالد ترامب

ترامب يقابل بصيحات استهجان بعد إعلان تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا... فيديو

16:44 GMT 21.12.2021
© AP Photo / Ross D. Franklinالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Ross D. Franklin
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قوبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بصيحات استهجان من جانب حضور في مدينة دالاس، ‏بعدما أعلن عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.‏
وأعلن ترامب عن تلقيه الجرعة المعززة خلال حضوره حدثا صحفيا مغلقا أداره المذيع الأمريكي، بيل أو رايلي، يوم الأحد الماضي، بحسب ما نشره الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
وسأل أو رايلي الرئيس الأمريكي السابق بشكل مباشر: "هل تلقيت جرعة معززة"، فأجابه ب "نعم"، ليقابل بصيحات الاستهجان من جانب بعض الحاضرين للحدث.

وعلى الفور رد على المهاجمين له قائلا لهم: "لا تفعلوا هذا"، ثم أوضح لبيل أو رايلي أنهم "حفنة من الأشخاص فقط".

وتعرض ترامب للهجوم مؤخرا لأنه نادرا ما يناقش التطعيم الخاص به، ورفض إلى حد كبير تشجيع الآخرين على الحصول عليه.
وقبل أن يتعرض لصيحات الاستهجان بعد الإعلان عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح، قال ترامب في مقطع فيديو آخر من الحدث نفسه للحاضرين، لكن تم حذفه: "انظروا، لقد فعلنا شيئا تاريخيا، لقد أنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم، نحن معا كلنا وليس أنا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كورونا في البيت الأبيض بواشنطن، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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ومضى قائلا إن (كوفيد-19) كان "سيدمر البلاد إلى ما هو أبعد مما هو عليه الآن" إذا لم يتم تطوير اللقاحات.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.
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