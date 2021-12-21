ترامب يقابل بصيحات استهجان بعد إعلان تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا... فيديو

وأعلن ترامب عن تلقيه الجرعة المعززة خلال حضوره حدثا صحفيا مغلقا أداره المذيع الأمريكي، بيل أو رايلي، يوم الأحد الماضي، بحسب ما نشره الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".وسأل أو رايلي الرئيس الأمريكي السابق بشكل مباشر: "هل تلقيت جرعة معززة"، فأجابه ب "نعم"، ليقابل بصيحات الاستهجان من جانب بعض الحاضرين للحدث.وتعرض ترامب للهجوم مؤخرا لأنه نادرا ما يناقش التطعيم الخاص به، ورفض إلى حد كبير تشجيع الآخرين على الحصول عليه.وقبل أن يتعرض لصيحات الاستهجان بعد الإعلان عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح، قال ترامب في مقطع فيديو آخر من الحدث نفسه للحاضرين، لكن تم حذفه: "انظروا، لقد فعلنا شيئا تاريخيا، لقد أنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم، نحن معا كلنا وليس أنا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.ومضى قائلا إن (كوفيد-19) كان "سيدمر البلاد إلى ما هو أبعد مما هو عليه الآن" إذا لم يتم تطوير اللقاحات.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد العام الماضي.
وتعرض ترامب للهجوم مؤخرا لأنه نادرا ما يناقش التطعيم الخاص به، ورفض إلى حد كبير تشجيع الآخرين على الحصول عليه.
وقبل أن يتعرض لصيحات الاستهجان بعد الإعلان عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح، قال ترامب في مقطع فيديو آخر من الحدث نفسه للحاضرين، لكن تم حذفه: "انظروا، لقد فعلنا شيئا تاريخيا، لقد أنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم، نحن معا كلنا وليس أنا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.